Hollywood-Teams und chinesische Filmemacher arbeiten zusammen, um zwischen der Greater Bay Area (GBA) und der China-ASEAN-Freihandelszone neue Zentren der Filmindustrie zu errichten

SHENZHEN, China, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 18. Mai 2023 fand in Guangzhou die Veranstaltung "Aufbau neuer Zentren der Filmindustrie zwischen der Greater Bay Area (GBA) und der China-ASEAN-Freihandelszone" sowie die Eröffnungszeremonie für Train to the Frontier statt.

group photo Mike Leeder, the joint producer

Nach der virtuellen Produktion von Everything Everywhere All at Once und King of the Sky wird die virtuelle Produktion von Unilumin auch bei Train to the Frontier zum Einsatz kommen, was bei den Experten der Filmindustrie im In- und Ausland Anerkennung findet und den Industrialisierungsprozess der heimischen Filme beschleunigt.

Huang Changning, der Präsident des Verbandes der Filmindustrie von Guangdong, sowie führender Vertreter der Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin und anderer Unternehmen waren eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Außerdem versammelte sich das Produktionsteam von Train to the Frontier, darunter Fang Jinli (Regisseur), Mike Leeder (Co-Produzent), Phil Nibbelink (Art Director), Victor Enriquez (Koordinator der visuellen Spezialeffekte) und Dmitry (Leiter der Spezialeffekte), in Guangzhou 1978 Film Town, um gemeinsam das neue Kapitel der Filmindustrie zu erleben.

Bei dieser Zeremonie schlossen die Guangzhou Legendary Film Corporation und Unilumin eine strategische Kooperationspartnerschaft für die virtuelle Produktion, die Herstellung von Spezialeffekten und digitalen Assets von sechs Filmen, darunter von Train to the Frontier und Romantic Years etc. ab. Darüber hinaus haben dieGuangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin und Guangxi Satellite TV eine strategische Kooperation aufgebaut und gemeinsam daran gearbeitet, die Förderung und Erweiterung der Anwendung virtueller Produktion zu stärken.

Der Train to the Frontier erzählt die Geschichte über Passagiere, die gegen Verbrecher kämpfen, die illegal nationale Schätze besitzen und in einem Zug reisen, der an die Grenze fährt. Es wird berichtet, dass Hollywood-Teams und chinesische Filmemacher zusammenarbeiten, um die komplette Lösung der virtuellen Produktion von Unilumin in diesem Film zu übernehmen. Und 90 % der Inhalte dieses Films werden in virtuellen Aufnahmestudios gedreht.

Im Bereich der virtuellen Produktion verfügtUnilumin über Komplettlösungen, darunter Filmaufnahmen, digitale Assets und LED-Displays in Kinos.

2022 hat Unilumin mehr als 100 Studios unter 140 virtuellen Aufnahmestudios auf der ganzen Welt gegründet, die 80 % des Marktes ausmachen. In Zukunft wird die virtuelle Produktion von Unilumin als Brücke zwischen in- und ausländische Filmemachern für ihre Kommunikation dienen und der chinesischen Filmindustrie zum Durchbruch und zum Erfolg verhelfen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082159/group_photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082160/Mike_Leeder__the_joint_producer.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.