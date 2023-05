Equipes de Hollywood e cineastas chineses cooperam para construir novos centros da indústria cinematográfica entre a Área da Grande Baía (GBA) e a Zona de Livre Comércio China-ASEAN

SHENZHEN, China, 22 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em 18 de maio de 2023, foi realizado em Guangzhou o evento de "construção de novos centros da indústria cinematográfica entre a Grande Área da Baía (GBA) e a Zona de Livre Comércio China-ASEAN", juntamente com a cerimônia de lançamento do The Train to the Frontier.

foto do grupo (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) Mike Leeder, o co-produtor (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Depois de fornecer a produção virtual de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e King of the Sky, a produção virtual da Unilumin será aplicada novamente no The Train to the Frontier, que ganha reconhecimento de especialistas da indústria cinematográfica no país e no exterior, acelerando o processo de industrialização de filmes nacionais.

Huang Changning, presidente da Guangdong Film Industry Association, bem como líderes da Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin e outras empresas foram convidados a estar presentes. Além disso, a equipe de produção do The Train to the Frontier, incluindo Fang Jinli (o diretor), Mike Leeder (o co-produtor), Phil Nibbelink (o diretor de arte), Victor Enriquez (o coordenador de efeitos visuais especiais) e Dmitry (o diretor de efeitos especiais), reuniram-se em Guangzhou 1978 Film Town para testemunhar juntos o novo capítulo da indústria cinematográfica.

Nesta cerimônia, a Guangzhou Legendary Film Corporation e a Unilumin estabeleceram parceria de cooperação estratégica em produção virtual, fabricação de efeitos especiais e ativos digitais para cerca de seis filmes, como The Train to the Frontier e Romantic Years, etc. Além disso, a Guangzhou Legendary Film Corporation, a Unilumin e a Guangxi Satellite TV estabeleceram parceria de cooperação estratégica e cooperaram para fortalecer a promoção e ampliar a aplicação da produção virtual.

The Train to the Frontier conta a história de passageiros que lutam contra bandidos que possuem tesouros nacionais ilegalmente em um trem rumo à fronteira. Foi relatado que as equipes de Hollywood e os cineastas chineses cooperam para adotar a solução completa de produção virtual da Unilumin neste filme. E 90% do conteúdo deste filme será filmado em estúdios de filmagem virtuais.

No campo da produção virtual, a Unilumin possui soluções completas, incluindo filmagem, ativos digitais e displays de LED em salas de cinema.

Até 2022, a Unilumin estabeleceu mais de 100 estúdios entre os 140 estúdios de filmagem virtual ao redor do mundo, representando 80% do mercado. No futuro, a produção virtual da Unilumin servirá como a ponte entre cineastas nacionais e estrangeiros para sua comunicação, ajudando a indústria cinematográfica chinesa a crescer e prosperar.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2082299/group_photo.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2082300/Mike_Leeder__the_joint_producer.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.