Die 136. Canton Fair fördert die qualitativ hochwertige Entwicklung des internationalen Handels mit einer Rekordbeteiligung ausländischer Einkäufer

GUANGZHOU, China, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Die 136. Canton Fair ist erfolgreich zu Ende gegangen, und die Zahl der Einkäufer aus Übersee hat einen Rekordwert erreicht. Die Veranstaltung förderte die Entwicklung des internationalen Handels auf hohem Niveau und trug dazu bei, die Öffnung Chinas für den Weltmarkt voranzutreiben.

Bis zum 3. November besuchten insgesamt 253.000 ausländische Einkäufer aus 214 Ländern und Regionen die Messe, was einem Anstieg von 2,8 Prozent gegenüber der vorangegangenen Messe im Frühjahr entspricht und zum ersten Mal die 250.000er-Marke überschritt. Der Anteil der Käufer aus den Ländern der "Belt and Road Initiative" lag bei über 60 Prozent und betrug insgesamt 165.000, was einem Anstieg von 3,7 Prozent entspricht.

Auch die Zahl der Einkäufer aus Europa, den USA und Kanada hat sich deutlich erhöht: 54.000 Besucher kamen zur Messe, was einem Zuwachs von 8,2 Prozent entspricht - davon 22.000 Einkäufer aus der Europäischen Union, was einem Zuwachs von 22,5 Prozent entspricht, und 8.919 Einkäufer aus den USA, was einem Zuwachs von 5,2 Prozent entspricht. Insgesamt 146 Industrie- und Handelsorganisationen nahmen mit Delegationen an der 136. Kantonalen Messe teil, was einer Steigerung von 18,5 Prozent entspricht. Die Zahl der führenden multinationalen Beschaffungsunternehmen erreichte zum ersten Mal die Zahl 300, insgesamt 308.

Die Einkäufer aus Übersee kommen mit klaren Beschaffungszielen und einer starken Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen zur Messe. Der Exportumsatz hat sich verbessert: Die beabsichtigten Aufträge erreichten 24,95 Mrd. USD, was einem Zuwachs von 1 Prozent gegenüber der vorherigen Sitzung entspricht. Der Umsatz der "Belt and Road"-Länder machte mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus.

Die 136. Canton Fair hat die neuesten Errungenschaften der New Quality Productive Forces mit einer Vielzahl innovativer Produkte vorgestellt. Auf der Messe wurden rund 1,15 Millionen neue Produkte vorgestellt, wobei die Einkäufer aus Übersee vor allem digitale, intelligente und grüne Produkte bevorzugten.

Inzwischen nahmen 730 Unternehmen aus 49 Ländern und Regionen am internationalen Pavillon der 136. Kanton-Messe teil, darunter 65,5 Prozent aus "Belt and Road"-Ländern und 33 Prozent aus RCEP-Mitgliedsländern. Unternehmen aus der ganzen Welt, darunter aus der Türkei, Südkorea und Ägypten, haben erklärt, dass sie auf der Canton Fair viel gelernt haben und auch bei der nächsten Veranstaltung wieder dabei sein werden.

Die 137. Kantonale Messe wird vom 15. April bis 5. Mai 2025 in Guangzhou stattfinden.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549992/image_969985_26588490.jpg