Die Bank of America gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

CHARLOTTE, N.C., 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Bank of America hat heute ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben. Die Pressemitteilung, die ergänzenden Unterlagen und die Investorenpräsentation können auf der Investor-Relations-Website der Bank of America unter https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings abgerufen werden.

Ein Formular 8-K mit den Finanzergebnissen der Bank of America ist auch auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter https://www.sec.gov verfügbar.

Informationen zur Investoren-Telefonkonferenz

Der Vorsitzende und Geschäftsführer Brian Moynihan sowie der Geschäftsbereichsleiter und Finanzleiter Alastair Borthwick werden die Finanzergebnisse heute um 8:30 Uhr ET in einer Telefonkonferenz für Investoren erörtern. Wenn Sie sich als Zuhörer in die Telefonkonferenz einwählen möchten, wählen Sie 1 877 200 4456 (USA) oder 1 785 424 1732 (international). Die Konferenz-ID lautet 79795. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Investoren können sich die Telefonkonferenz live anhören und die Präsentationsfolien auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens im Bereich „Veranstaltungen und Präsentationen" ansehen.

Aufzeichnung der Investoren-Telefonkonferenz

Anleger können die Aufzeichnung der Investoren-Telefonkonferenz vom 14. Juli um 12:00 Uhr bis zum 24. Juli um 23:59 Uhr ET auf der Investor-Relations-Website abrufen oder unter 1 800 934 4850 (USA) beziehungsweise 1 402 220 1178 (international) anhören.

Informationen zur Bank of America

Die Bank of America gehört zu den führenden Finanzinstituten der Welt. Sie bietet Privatkunden, kleinen sowie mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen eine breite Palette Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- sowie andere Finanz- und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet in den Vereinigten Staaten ein unvergleichliches Maß an Komfort und betreut fast 70 Millionen Kunden mit rund 3500 Filialen, etwa 15 000 Geldautomaten (ATMs) sowie einem preisgekrönten Online-Banking-Angebot mit rund 60 Millionen verifizierten Nutzern. Die Bank of America ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Wertpapierhandel mit einer breiten Palette Anlageklassen. Sie betreut Unternehmen, Regierungen, Institutionen sowie Privatpersonen in aller Welt. Als führender Kreditgeber für Kleinunternehmen in den Vereinigten Staaten (FDIC) bietet die Bank of America rund 4 Millionen Kleinunternehmern branchenführende Unterstützung durch eine Reihe innovativer, benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Kunden in den USA, den US-Territorien und mehr als 35 Ländern. Die Aktie der Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist an der New Yorker Börse notiert.

Investoren können sich an

Lee McEntire, Bank of America

Telefon: 1 980 388 6780

[email protected], oder

Jonathan G. Blum, Bank of America (Festverzinsliche Produkte) wenden

Telefon: 1 212 449 3112

[email protected]

Journalisten können sich an

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America wenden

Telefon: 1 646 743 3356

[email protected]