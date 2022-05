Die Beleuchtungsinnovation der LEOTEK Corporation wurde bei den Edison Awards mit einer Gold- und einer Bronzemedaille ausgezeichnet

TAIPEI, Taiwan, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal in diesem Jahr hat die LEOTEK Corporation, eine Tochtergesellschaft von LITE-ON Technology, einem weltweit führenden Anbieter von Opto-Halbleitern und Stromversorgungsmanagement, an dem innovativen Forschungs- und Entwicklungsindikator Edison Awards" teilgenommen und sich mit über 500 Technologien und Produkten weltweit gemessen Gold- und Bronzemedaille für „LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System" und „LEOTEK Ecological Conservation Smart Lighting". Damit ist das Unternehmen der einzige Hersteller in Taiwan, der für zwei Technologien gleichzeitig ausgezeichnet wurde.