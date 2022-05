Innowacja oświetleniowa LEOTEK Corporation nagrodzona złotym i brązowym medalem w konkursie Edison Awards

Kluczem do zdobycia przez LEOTEK nagród w konkursie Edison Awards w kategorii Critical Human Infrastructure (Kluczowa Infrastruktura Ludzka) jest połączenie nowoczesnej technologii optycznej ze sztuczną inteligencją rzeczy. W rozwiązaniu "LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System" zastosowano rozpoznawanie obrazów przez sztuczną inteligencję, internet rzeczy i przetwarzanie brzegowe w celu automatycznego dostosowywania konfiguracji fotometrycznej oświetlenia. Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miast dzięki lepszym parametrom oświetlenia optycznego, redukcji odblasków od mokrej nawierzchni i większemu komfortowi dla oczu kierowców.

Z kolei "LEOTEK Ecological Conservation Smart Lighting" posiada opatentowaną osłonę przednią z filtrem optycznym, w której zastosowano ekskluzywną technologię barwienia, aby odfiltrować energię promienistą w niebieskiej części widma w zakresie poniżej 460 nanometrów, co pozwoliło radykalnie ograniczyć obecność mrówek z rodzaju Tapinoma na latarniach bez uszczerbku na jasności. W przyszłości firma LEOTEK zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję rzeczy w celu opracowania wielofunkcyjnego inteligentnego oświetlenia, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na oświetlenie zewnętrzne, jakie występuje w niektórych krajach o względnie ciemnych i długich zimach, i tworzyć wielowymiarowe korzyści dla środowiska.

Jak oświadczył Torrent Chin, dyrektor generalny LEOTEK, firma jest dumna z wyróżnień w postaci złotego i brązowego medalu w konkursie Edison Awards 2022 otrzymanych za dwie interesujące innowacje technologiczne. Jest to dowód międzynarodowego uznania dla potencjału LEOTEK w obszarze innowacji badawczo-rozwojowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych latarni, których jedyną funkcją jest zapewnienie oświetlenia, produkty promowane przez LEOTEK to inteligentne rozwiązania dla ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze i zrównoważonej ochrony środowiska, w których zastosowano sztuczną inteligencję rzeczy, aby rozszerzyć funkcje zwykłych latarni.

W przyszłości LEOTEK zamierza zintegrować prace badawcze-rozwojowe nad sprzętem i oprogramowaniem, skupić się na innowacjach programowych i rozwinąć rozwiązania dla ruchu drogowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i ich bardziej zrównoważonego użytkowania.

Konkurs Edison Awards powstał w 1987 r. z myślą o upamiętnieniu innowacyjności i doskonałości Thomasa Edisona. W „Edison Awards" nagradzani są wybitni innowatorzy i ich osiągnięcia. Jest to obecnie jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w dziedzinie innowacji badawczo-rozwojowych światowej branży naukowo-technologicznej.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1812945/LEOTEK_Corporation_Edison_Awards.jpg

