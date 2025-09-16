Die bevorstehende 8. CIIE: Countdown für globale Chancen und Zusammenarbeit

Auf dem Seminar der Global Development Initiative der Vereinten Nationen in Genf wurde die CIIE als Tor zwischen China und der Weltwirtschaft gewürdigt. Vertreter der Vereinten Nationen betonten, dass die Expo zu einer führenden Plattform für die Vorstellung globaler Produkte, die Präsentation modernster Technologien und die Förderung innovativer Dienstleistungen geworden ist und gleichzeitig Chinas Engagement für Offenheit, nachhaltiges Wachstum und integrative Entwicklung unterstreicht.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die diesjährige Veranstaltung nimmt mit breiter internationaler Beteiligung Gestalt an. Bisher haben mehr als 50 Länder und internationale Organisationen ihre Teilnahme am Länderpavillon bestätigt, was die weltweite Anerkennung des Wertes der Expo widerspiegelt Ausländische Unternehmen zeigen sich sehr enthusiastisch: Die Ausstellungsbuchungen haben bereits 330.000 Quadratmeter überschritten. Insbesondere 170 ausländische Unternehmen und 27 Institutionen werden zum achten Mal als Aussteller mit voller Präsenz auftreten und damit ihr langjähriges Engagement für die CIIE fortsetzen.

Umfangreicher Firmenpavillon

Der Pavillon des Unternehmens wird wieder sechs große Bereiche präsentieren.

Von den auf der CIIE-TECH vorgestellten Spitzentechnologien und nachhaltigen Lösungen bis hin zu den auf der CIIE-FOOD präsentierten globalen Lebensmitteln und Agrarprodukten legt die Expo den Schwerpunkt sowohl auf Innovation als auch auf die täglichen Bedürfnisse der Verbraucher.

Auf der CIIE-NOVA stehen aufstrebende Branchen im Mittelpunkt, während die CIIE-MOVE zukunftsorientierte Mobilitätslösungen vorstellt. Die CIIE-LIFESTYLE hingegen präsentiert hochwertige Konsumgüter unter dem Motto „Bessere Qualität, besseres Leben".

Zusammen bieten diese Bereiche den Teilnehmern ein breites Spektrum an Möglichkeiten, sich mit China auseinanderzusetzen und die globale Zusammenarbeit zu stärken.

Während der Countdown weiterläuft, lädt die 8. CIIE Aussteller und Fachbesucher aus aller Welt herzlich ein, im November dieses Jahres an dieser wegweisenden Veranstaltung in Shanghai teilzunehmen.

Aussteller können sich hier anmelden: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/new/register?locale=en®isterFrom=no. Fachbesucher können sich hier vormerken lassen: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en.

Die 8. CIIE ist bereit, eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung der multilateralen Zusammenarbeit und der Förderung einer offeneren Weltwirtschaft zu spielen.

Kontakt: Frau Cui Yan Tel.: 0086-21-968888 E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772655/The_Upcoming_8th_CIIE_Countdown_to_Global_Opportunities_and_Collaboration.jpg