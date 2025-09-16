La 8e édition de la CIIE à venir : En route vers des opportunités et une collaboration mondiales

Lors du séminaire de l'initiative des Nations unies pour le développement mondial à Genève, la CIIE a été reconnue comme la porte d'entrée entre la Chine et l'économie mondiale. Les représentants de l'ONU ont noté que l'exposition est devenue une plateforme de premier plan pour présenter des produits mondiaux, dévoiler des technologies de pointe et proposer des services innovants, tout en démontrant l'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture, de la croissance durable et du développement inclusif.

Les préparatifs battent leur plein

L'événement de cette année prend forme avec une large participation internationale. À ce jour, plus de 50 pays et organisations internationales ont confirmé leur participation au pavillon national, ce qui témoigne de la reconnaissance mondiale de l'importance de l'exposition. Les sociétés étrangères font preuve d'un grand enthousiasme : Les réservations pour l'exposition ont déjà dépassé les 330 000 mètres carrés. Notamment, 170 entreprises et 27 institutions étrangères seront présentes pour la huitième fois en tant qu'exposants à part entière, poursuivant ainsi leur engagement de longue date avec la CIIE.

Pavillon d'entreprise complet

Le pavillon des entreprises présentera à nouveau six secteurs majeurs.

Des technologies de pointe et des solutions durables présentées à la CIIE-TECH aux produits alimentaires et agricoles mondiaux présentés à la CIIE-FOOD, l'exposition met l'accent sur l'innovation et les besoins quotidiens des consommateurs.

Les secteurs émergents seront au cœur de la CIIE-NOVA, tandis que la CIIE-MOVE présentera des solutions de mobilité tournées vers l'avenir. Parallèlement, la CIIE-LIFESTYLE met l'accent sur les biens de consommation haut de gamme, sous le thème « Better Quality, Better Life » (meilleure qualité, meilleure vie).

Ensemble, ces domaines offrent aux participants un large éventail de possibilités de s'engager avec la Chine et renforcer la coopération mondiale.

Alors que le compte à rebours se poursuit, la 8e CIIE invite chaleureusement les exposants et les visiteurs professionnels du monde entier à se joindre à cet événement historique à Shanghai en novembre prochain.

Les exposants peuvent s'inscrire ici : https://www.ciie.org/exhibition/f/book/new/register?locale=en®isterFrom=no. Les visiteurs professionnels peuvent réserver ici : https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en.

La 8e CIIE est prête à jouer un rôle essentiel dans la revitalisation de la coopération multilatérale et dans la promotion d'une économie mondiale plus ouverte.

Contact : Mme Cui Yan, Tél. : 0086-21-968888, Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2772655/The_Upcoming_8th_CIIE_Countdown_to_Global_Opportunities_and_Collaboration.jpg