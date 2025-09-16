La próxima 8ª CIIE: Cuenta atrás hacia las oportunidades y la colaboración globales

En el Seminario de la Iniciativa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Global celebrado en Ginebra, la CIIE fue reconocida como la puerta de enlace entre China y la economía global. Funcionarios de la ONU destacaron que la Exposición se ha convertido en una plataforma de primer nivel para el lanzamiento de productos globales, la presentación de tecnologías de vanguardia y el avance de servicios innovadores, demostrando al mismo tiempo el compromiso de China con la apertura, el crecimiento sostenible y el desarrollo inclusivo.

Preparativos a toda marcha

El evento de este año está tomando forma con una amplia participación internacional. Hasta el momento, más de 50 países y organizaciones internacionales han confirmado su participación en el Pabellón Nacional, lo que refleja el reconocimiento mundial del valor de la Exposición. Las empresas extranjeras muestran un gran entusiasmo: las reservas para la exposición ya superan los 330.000 metros cuadrados. Cabe destacar que 170 empresas y 27 instituciones extranjeras participarán como expositores con asistencia completa en ocho ocasiones, continuando su larga trayectoria con la CIIE.

Pabellón Corporativo Integral

El Pabellón Corporativo presentará nuevamente seis sectores principales.

Desde tecnologías de vanguardia y soluciones sostenibles presentadas en CIIE-TECH, hasta productos agroalimentarios globales presentados en CIIE-FOOD, la Exposición enfatiza tanto la innovación como las necesidades diarias del consumidor.

Las industrias emergentes serán protagonistas en CIIE-NOVA, mientras que CIIE-MOVE presentará soluciones de movilidad orientadas al futuro. Por otro lado, CIIE-LIFESTYLE destaca los bienes de consumo premium bajo la visión de "Mejor calidad, mejor vida".

En conjunto, estas áreas ofrecen a los participantes un amplio espectro de oportunidades para interactuar con China y fortalecer la cooperación global.

A medida que avanza la cuenta atrás, la 8ª CIIE invita cordialmente a expositores y visitantes profesionales de todo el mundo a unirse a este evento emblemático en Shanghái este noviembre.

Los expositores deben registrarse aquí: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/new/register?locale=en®isterFrom=no .

Los visitantes profesionales podrán hacer sus reservas previas aquí: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en .

La 8ª CIIE está lista para desempeñar un papel fundamental en la revitalización de la cooperación multilateral y el impulso de una economía global más abierta.

Contacto: Cui Yan Tel.: 0086-21-968888 Email: [email protected]