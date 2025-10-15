Die Flughafenbehörde von Sharjah bietet in Zusammenarbeit mit e& UAE kostenlose SIM-Karten für ankommende Besucher an

SHARJAH, VAE, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Sharjah Airport Authority (SAA) hat eine Kooperationsvereinbarung mit e& UAE unterzeichnet, um ankommenden Touristen bei ihrer Ankunft am Flughafen Sharjah eine kostenlose Besucher-SIM-Karte zur Verfügung zu stellen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Reiseerlebnis zu verbessern sowie digitale Dienstleistungen zu stärken.

Der Dienst wird es Besuchern ermöglichen, sofort nach ihrer Ankunft eine Verbindung zum Internet herzustellen. Jeder Nutzer erhält ein kostenloses Datenvolumen von 10 GB, das 24 Stunden lang gültig ist und den Zugang zu wichtigen Anwendungen wie Karten, Taxibuchungen, digitalen Zahlungen, Messaging und anderen Online-Diensten ermöglicht.

S.E. Ali Salim Al Midfa, Vorsitzender der Sharjah Airport Authority, sagte: „Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit e& UAE, um den ankommenden Touristen am Flughafen Sharjah ab dem Moment ihrer Ankunft Internetdienste zur Verfügung zu stellen, die ein bequemeres und komfortableres Reiseerlebnis bieten. Diese Initiative spiegelt den Einsatz der Behörde wider, wirksame Partnerschaften mit staatlichen Stellen aufzubauen, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und den Besuchern einen Mehrwert zu bieten. Es unterstreicht außerdem den Einsatz des Flughafens Sharjah, ein einladendes Umfeld zu schaffen, das einen positiven Eindruck von seinen Dienstleistungen hinterlässt sowie Sharjahs Position als bevorzugtes Ziel für Tourismus und Wirtschaft unterstützt."

Masood M. Sharif Mahmood, Geschäftsführer e& UAE, sagte: „Die kostenlose SIM-Karte ermöglicht Besuchern, von dem Moment an, in dem sie ankommen, in Verbindung zu bleiben. Es bietet mehr Komfort und gestaltet die Reiseerfahrung reibungsloser, indem Reisende die Möglichkeit haben, ihre Mobilitäts- und Kommunikationsbedürfnisse schnell zu bewältigen – sogar bevor sie ihr Gepäck abholen, was ihr digitales Erlebnis verbessert sowie ihnen einen komfortablen Start in die Erkundung der VAE und ihrer einzigartigen Sehenswürdigkeiten ermöglicht."

Der Flughafen Sharjah begrüßte in der ersten Jahreshälfte 2025 mehr als 9,1 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Angesichts der wachsenden Ankunftszahlen stellt diese Partnerschaft einen innovativen Schritt am ersten Kontaktpunkt der Reisenden dar. Sie stärkt die Führungsrolle der VAE im Bereich der digitalen Identität sowie der Kommunikation und zeigt gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um nationale Prioritäten voranzubringen.

KONTAKT: Nancy Sudheer, [email protected], +971 50 705 5290

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2795670/etisalat_and_Logo.jpg