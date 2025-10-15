SAA se asocia con e& UAE para ofrecer tarjetas SIM gratuitas a los visitantes que llegan

-La Autoridad Aeroportuaria de Sharjah se asocia con e& UAE para ofrecer tarjetas SIM gratuitas a los visitantes que llegan

SHARJAH, EAU, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Autoridad Aeroportuaria de Sharjah (SAA) ha firmado un acuerdo de cooperación con e& UAE para proporcionar a los turistas una tarjeta SIM gratuita a su llegada al Aeropuerto de Sharjah. Esta colaboración busca mejorar la experiencia de viaje y fortalecer los servicios digitales.

El servicio permitirá a los visitantes conectarse a internet desde su llegada. Cada usuario recibe 10 GB de datos gratuitos, válidos durante 24 horas, que permiten el acceso a aplicaciones esenciales como mapas, reservas de taxis, pagos digitales, mensajería y otros servicios en línea.

Su Excelencia Ali Salim Al Midfa, presidente de la Autoridad Aeroportuaria de Sharjah, declaró: "Acogemos con satisfacción la colaboración con e& UAE para proporcionar a los turistas que llegan al Aeropuerto de Sharjah servicios de internet desde su llegada, ofreciendo una experiencia de viaje más cómoda y conveniente. Esta iniciativa refleja el compromiso de la Autoridad de establecer alianzas efectivas con entidades gubernamentales para mejorar la calidad del servicio y ofrecer un valor añadido a los visitantes. También subraya la dedicación del Aeropuerto de Sharjah a la creación de un entorno acogedor que deje una impresión positiva de sus servicios, consolidando la posición de Sharjah como destino predilecto para el turismo y los negocios".

Masood M. Sharif Mahmood, consejero delegado, e& UAE, comentó: "La tarjeta SIM gratuita permite a los visitantes mantenerse conectados desde su llegada. Ofrece mayor comodidad y simplifica la experiencia de viaje, permitiendo a los viajeros gestionar sus necesidades de movilidad y comunicación rápidamente, incluso antes de recoger su equipaje, mejorando así su experiencia digital y brindándoles un cómodo comienzo para explorar los EAU y sus lugares de interés únicos".

El Aeropuerto de Sharjah recibió a más de 9,1 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 10 % en comparación con el mismo período del año anterior. Ante el creciente número de llegadas, esta colaboración representa un paso innovador en el primer punto de contacto de los viajeros, reforzando el liderazgo de los EAU en identidad digital y comunicaciones, a la vez que demuestra la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar las prioridades nacionales.

