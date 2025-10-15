L'autorité aéroportuaire de Charjah s'associe à e& UAE pour offrir des cartes SIM gratuites aux visiteurs

Charjah, ÉAU, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'autorité aéroportuaire de Charjah (SAA) vient de signer un accord de coopération avec e& UAE pour fournir aux touristes une carte SIM visiteur gratuite à leur arrivée à l'aéroport de Charjah. Ce partenariat vise à améliorer l'expérience de voyage et à renforcer les services numériques.

Ce service permettra aux visiteurs de se connecter à l'internet dès leur arrivée. Chaque utilisateur reçoit 10 Go de données gratuites, valables pendant 24 heures, ce qui permet d'accéder à des applications essentielles telles que les cartes, les réservations de taxis, les paiements numériques, la messagerie et d'autres services en ligne.

S.E. Ali Salim Al Midfa, président de l'autorité aéroportuaire de Charjah, déclare : « Nous nous félicitons de la collaboration avec e& UAE pour fournir aux touristes arrivant à l'aéroport de Charjah des services internet dès leur arrivée, offrant ainsi une expérience de voyage plus pratique et plus confortable. Cette initiative reflète l'engagement de l'Autorité à établir des partenariats efficaces avec les entités gouvernementales afin d'améliorer la qualité des services et d'apporter une valeur ajoutée aux visiteurs. Il souligne également l'engagement de l'aéroport de Charjah à créer un environnement accueillant qui laisse une impression positive de ses services, soutenant ainsi le statut de Charjah en tant que destination privilégiée pour le tourisme et les affaires ».

Masood M. Sharif Mahmood, CEO d'e& UAE, déclare : « La carte SIM gratuite permet aux visiteurs de rester connectés dès leur arrivée. Elle permet aux voyageurs de gérer rapidement leurs besoins en matière de mobilité et de communication, avant même de récupérer leurs bagages, améliorant ainsi leur expérience numérique et leur permettant de commencer à explorer confortablement les Émirats arabes unis et leurs sites uniques ».

L'aéroport de Charjah a accueilli plus de 9,1 millions de passagers au cours du premier semestre 2025, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période l'année dernière. Face au nombre croissant d'arrivées, ce partenariat représente une étape innovante au premier point de contact des voyageurs, renforçant le leadership des ÉAU en matière d'identité et de communication numériques, tout en mettant en avant la collaboration entre les secteurs public et privé pour faire avancer les priorités nationales.

