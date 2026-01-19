Die L'OCCITANE Gruppe feiert 50 Jahre L'Occitane en Provence

GENEVA, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die L'OCCITANE Gruppe feiert 2026 das 50-jährige Jubiläum von L'Occitane en Provence – ihrer Traditionsmarke, aus der die globale Vision des Unternehmens hervorgegangen ist. Dieser Meilenstein steht für mehr als fünf Jahrzehnte Markengeschichte sowie für ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges Wachstum, getragen von getragen von einer ausgewiesenen Expertise in der Entwicklung sensorischer Beauty- und Wellnessprodukte mit hochwirksamen natürlichen Inhaltsstoffen und einem tief verwurzelten Engagement für Mensch und Umwelt.

Was 1976 mit der Destillation von Rosmarin begann, führte zur Entstehung von L'Occitane en Provence – gegründet vom Öko-Pionier Olivier Baussan und unter der Führung von Reinold Geiger international weiterentwickelt. In 50 Jahren hat L'Occitane en Provence eine ausgewiesene Expertise darin aufgebaut, hochwirksame natürliche Inhaltsstoffe wie Sheabutter, Immortelle und Mandel zu sinnlichen, wirksamen und nachhaltig konzipierten Formulierungen zu entwickeln. Lange bevor dies zum Branchenstandard wurde, setzte die Marke konsequent auf hochwertige Produkte mit verantwortungsvoll gewonnenen Inhaltsstoffen und sichtbaren Ergebnissen.

Bis heute bleibt L'Occitane en Provence ihrer Gründungsphilosophie treu. Dabei werden Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs eingesetzt und das Know-how des Hauses in sinnlichen, kraftvollen Beauty- und Wellness-Erlebnissen zum Ausdruck gebracht, die so nachhaltig wie möglich gestaltet sind.

Zugleich war der unternehmerische Weg von menschlichen Begegnungen und Beziehungen bestimmt, die das Haus über Jahre hinweg pflegt. Die Werte und das Know-how von L'Occitane en Provence spiegeln sich in einem ihrer bekanntesten Produkte wider: der Shea-Handcreme. Inspiriert von den ersten Begegnungen des Gründers in Burkina Faso engagiert sich L'Occitane en Provence heute in Partnerschaften mit über 6.000 Frauen in lokalen Kooperativen, die die Sheabutter herstellen. Verwendet wird ausschließlich 100 % biologische, Fair-Trade-zertifizierte Sheabutter – mit dem Anspruch, sowohl die Haut als auch die Gemeinschaften, die sie produzieren, nachhaltig zu unterstützen.

In der Verbindung von Tradition und Innovation bringt die Maison die Provence Gästen auf der ganzen Welt näher – über mehr als 3.000 Verkaufspunkte, rund 100 Spas, 2.500 Partnerhotels sowie das Vorzeigehaus Le Couvent des Minimes, un Hôtel et Spa L'Occitane en Provence, das eine besondere Verbindung zwischen Menschen, Natur und Schönheit schafft.

Das goldene Jubiläum steht für L'Occitane en Provence zugleich für eine Neuerfindung, in der Tradition und Moderne aufeinandertreffen und die Verbundenheit mit dem Land, den Produzenten und den Kunsthandwerkern der Haute-Provence bekräftigt wird.

Diese neue Ausrichtung stellt sicher, dass die Tradition von L'Occitane en Provence nicht nur bewahrt, sondern aktiv weitergeführt und für die Zukunft weiterentwickelt wird.

Für die L'OCCITANE Gruppe unterstreicht dieser Meilenstein ihr Gründungsziel: unter einem Dach unternehmergeführte Kosmetikmarken zu vereinen, die durch Qualität, Kreativität und klare Zielsetzungen verbunden sind und sich im Rahmen einer gemeinsamen Vision frei entfalten können.

