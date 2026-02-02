ロクシタングループ、L'Occitane en Provenceの50年の歩みを祝福

ジュネーブ, 2026年2月2日 /PRNewswire/ -- ロクシタン グループは、同社の最も歴史あるブランドであり、グループのグローバル・ビジョンの原点でもあるL'Occitane en Provence（以下ロクシタン）が50周年を迎えたことを発表します。この節目は、ロクシタンというブランドの長い歴史にとどまらず、高い機能性を備えた天然由来成分を用いた感性豊かなビューティーおよびウェルネス製品の開発における専門性を基盤に、環境に配慮した先進的な取り組み、人と地球を大切にする強固な姿勢によって築かれた、50年にわたる先進的で持続可能な成長の証です。

ロクシタンは、1976年に創設者のオリビエ・ボーサンがローズマリーのエッセンシャルオイルを蒸留し、彼の愛する土地オート・プロヴァンスで販売したことから生まれました。当時わずか23歳だった彼が、オート・プロヴァンスの自然が持つ生命力に着想を得て創設したのです。ロクシタンは、シア・バター、イモーテル、アーモンドといった高い機能性を備えた原料を、感性、効果、そして持続可能性を兼ね備えた処方へと昇華させる技を50年にわたって磨き続けてきました。こうした価値観が主流になるはるか以前から、ロクシタンは、責任ある調達による天然由来成分を用い、目に見える効果をもたらす高品質な製品づくりに取り組んできました。

今日、ロクシタンはメゾン創設時の哲学を受け継ぎ、オート・プロヴァンスの植物が持つ生命力を紐解きながらも可能な限りサステナブルに設計された、五感に訴える豊かなビューティ＆ウェルネス体験をお届けしています。その歩みは、心を動かす出会いや人とのつながりに彩られた人間的な物語でもあります。ロクシタンの処方におけるノウハウは、ブランドを象徴する代表的な製品の1つであるシアハンドクリームに体現されています。創設者がブルキナファソで重ねた初期の出会いに着想を得て、ロクシタンは現在、6,000人を超える女性たちとシア協同組合を通じて協働しています。100％オーガニックなフェアトレードのシア・バターを使用することで、肌をいたわると同時に、その生産を支えるコミュニティの支援にも取り組んでいます。

伝統と革新を融合するロクシタンは、世界で3,000以上のブティック、100のスパ、2,500の提携ホテル、そしてフラッグシップである5つ星ホテル「Le Couvent des Minimes, un Hôtel et Spa L'Occitane en Provence」を通じて、製品づくりにおける専門性とオート・プロヴァンスのサヴォア・ヴィーヴル（暮らしの美学）を世界中のゲストへと届けています。その体験は、人と自然、そして美を結ぶ唯一無二のつながりを生み出しています。

この50周年という輝かしい節目はロクシタンにとって、伝統とモダニティが融合する新たな再創造の節目でもあります。オート・プロヴァンスの大地、そしてその地に根ざす生産者や職人とのつながりという原点を改めて見つめ直し、その価値を未来へとつなげていきます。そしてこの取り組みにより、メゾンの伝統を単に受け継ぐのではなく、次世代に向けてより洗練された新たな形へと進化させ、積極的に発信してまいります。

ロクシタングループにとってこの節目は、創設時の理念を改めて浮き彫りにするものです。それは、起業家精神をもつリーダーが主体となって事業を進める傘下の各ビューティブランドが、品質・創造性・目的意識によって結ばれ共通のビジョンのもとで、それぞれ自由に成長していくという理念です。

