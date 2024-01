Die Zukunft ist SCHON DA: Die CES 2024 öffnet ihre Tore und zeigt die neuesten Innovationen in den Bereichen KI, Nachhaltigkeit und Mobilität

Die CES, die weltweit größte Technologiemesse, begrüßte mehr als 4.000 Aussteller aus der ganzen Welt, die ihre Innovationen und Partnerschaften in den Bereichen künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und anderen Bereichen präsentieren, mit denen die großen globalen Herausforderungen angegangen werden. Dabei können sich die Aussteller auf bis zu 130.000 Besucher und Medienvertreter freuen. Zu den Ausstellern gehört auch eine Rekordzahl von Start-ups im Eureka Park®, der „Heimat bahnbrechender Technologien", die zeigen, dass jeder eine Idee haben kann, die am Ende so groß wird, dass sie die Welt verändert.

Das Medieninteresse an den Ausstellern auf der CES 2024 ist bereits jetzt gewaltig. Schon vor Beginn der Messe waren die meistdiskutierten Themen künstliche Intelligenz, Unterhaltung und Bürohardware sowie Spiele und E-Sports. Marken nutzen die Reichweite der CES, um mit Fortschritten in den Bereichen Display-Technologie, Smart Home und assistive Technologien sowie mit unerwarteten Partnerschaften und Lösungen für Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen.

„Auf der CES 2024 freuen wir uns darauf, Aussteller, Besucher und Medien zusammenzubringen, um die Technologie von morgen und die Innovationen, die Lösungen für die größten Herausforderungen von heute bieten, vorzustellen und zu erleben", sagte Gary Shapiro, President und CEO, Consumer Technology Association® (CTA). „Auf der CES treffen Wirtschaft und Politik aufeinander, und es gibt keinen besseren Ort, um B2B- und B2C-Kontakte zu knüpfen."

Besucher aus der ganzen Welt reisen zur CES an, um gute Geschäfte zu machen und sich vor Ort darüber zu informieren, was es Neues in der Welt der Technik gibt. Während der Rede zum Zustand der Branche von CTA am Dienstagmorgen erinnerte Shapiro an das 100-jährige Firmenjubiläum von CTA, dem Eigentümer und Veranstalter der CES, und unterstrich die Bedeutung von Technologien, die menschliche Fähigkeiten verbessern können, um Probleme wie den Zugang zu sauberer Luft und sauberem Wasser, Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung und Technologie anzugehen. Kinsey Fabrizio, CTA Sr. VP, CES and Membership, war gemeinsam mit Shapiro auf der Bühne und informierte die Anwesenden über die neusten Trends und die bevorstehenden Veranstaltungen auf der Messe.

Keynotes Siemens President und CEO Roland Busch sprach am Montagabend über die Vorstellungen seines Unternehmens für eine Zukunft, die nicht nur innovativ, sondern auch nachhaltig ist. Busch stellte Partnerschaften mit AWS, Blendhub, Red Bull Racing, Sony und Unlimited Tomorrow vor und präsentierte Innovationen, die die reale und die digitale Welt miteinander verbinden, um so die Realität neu zu definieren. Siemens kündigte Durchbrüche in den Bereichen KI und immersives Engineering im Hinblick auf die Umsetzung des industrielles Metaversums an und zeigte auf, wie diese Technologien Innovatoren weltweit unter Nutung der offenen digitalen Business-Plattform Siemens Xcelerator zum Erfolg verhelfen können.

In der allerersten Beauty-Keynote in der Geschichte der CES präsentierte Nicolas Hieronimus, CEO der L'Oréal Groupe, die mit dem CES 2024 Innovation Award ausgezeichnete AirLight Pro-Technologie vor und erläuterte in seiner Keynote die strategischen Investitionen des Unternehmens in die Zukunft der Kosmetik. Eva Longoria sprach mit Hieronimus und Barbara Lavernos, Deputy Chief Executive Officer, verantwortlich für Forschung, Innovation und Technologie, über das Colorsonic-Haarfärbesystem von L'Oréal. AirLight Pro, das in Zusammenarbeit mit Zuvi entwickelt wurde, nutzt eine Technologie, die verschiedene Pflegebedürfnisse von Haaren abdeckt und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert. Die Technologie ist so konzipiert, dass sie sich an die Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpasst. Hardware, Firmware und App arbeiten nahtlos zusammen, so dass jeder Nutzer die Möglichkeit hat, die Einstellungen an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Media Days

Auf den CES Media Days am 7. und 8. Januar im Mandalay Bay fanden 23 Pressekonferenzen von globalen Marken statt. Mehr als 60 % der Berichterstattung während der zweitägigen Medienveranstaltungen vor der offiziellen Eröffnung der Messe stammte von Medien außerhalb der USA. Ankündigungen gab es von folgenden Unternehmen: Abbott, Ambient Scientific, Bosch, Doosan, EssilorLuxottica, Harbor Lockers, Hyundai, Hisense, Indy Autonomous Challenge, Ink Invent, KIA, LG Electronics, Ottonomy, Panasonic, Samsung, SK Hynix, Sony, Swapery, TCL, Timekettle, UHD Alliance, Valeo and Volkswagen.

Neue Produkte

CES Unveiled Las Vegas, eine Vorschau auf die Produkte, die auf der CES 2024 erstmals vorgestellt werden, präsentierte unerwartete Technologien von 180 Unternehmen wie den emissionsfreien Untertage-Radlader von Caterpillar, das NOWATCH Wellness Wearable, den Sevvy Smart Cooker und das fliegende Auto von Xpeng AEROHT. Andere „heiße" Produkte, die Wellen schlugen, waren die TS Ultra Elektromotorräder mit „Sehsinn" von Verge Motorcycle, Theraplay, ein Virtual-Reality-Spiel, das die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten unterstützt, von Palmplug und die Air 2 Ultra Augmented Reality-Sonnenbrille von XREAL's.

„Unveiled Las Vegas ist jedes Jahr ein großartiger Startschuss für die CES und ein Vorgeschmack auf einige der frühen Trends auf der Messe. Es war keine Überraschung, dass KI inmitten der vielfältigen Angebote in den Bereichen Barrierefreiheit, digitale Gesundheit, Lebensmitteltechnologie, Mobilität und Smart Home überall zu sehen war", so Fabrizio.

Technologietrends

Brian Comiskey, Director of Thematic Programs bei CTA, und Jessica Boothe, Director of Research, präsentierten die 2024 Top Tech Trends to Watch. Die diesjährigen Präsentationen zeigten, wie KI, Nachhaltigkeit und inklusives Technologiedesign die Technologien von morgen voranbringen werden, z. B. in den Bereichen Mobilität, digitale Gesundheit, Content, Gaming und Agrartechnologie. Untermauert werden diese Trends und Entwicklungen in der Branche durch den Aufstieg der Generation Z zu einem bedeutenden und einflussreichen Segment, insbesondere in den Schwellenländern, wo sie sehr schnell das Internet erobern und weltweite Trends mitgestalten. Im Gegenzug werden Innovationen sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Unternehmen zu einer intelligenteren, umweltfreundlicheren und inklusiveren Zukunft führen.

Außerdem auf der CES ...

Zusätzlich zu den mehr als 250 Konferenzsitzungen und dem Innovation Policy Summit für globale politische Entscheidungsträger hat CTA heute die Consumer Technology Circularity Initiative (CTCI) ins Leben gerufen, eine bahnbrechende und freiwillige Brancheninitiative zur Reduzierung von Abfall und Verschwendung, Förderung der Wiederverwendung, Verbesserung des Recyclings, Verringerung der Klimabelastung und Eindämmung der Entsorgung von Unterhaltungselektronik. Zu den Gründungspartnern der Initiative gehören Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Samsung und Sony Electronics Inc.

Auf CES.tech gibt es Live-Updates und -Streams von der CES 2024. Die CES App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihren Besuch auf der CES zu planen und sich vor Ort zurechtzufinden. Suchen Sie im Android oder Apple Appstore nach „CES 2024" und laden Sie die App herunter. CES-Keynotes, Great Minds oder das sonstige Programm können Sie sich hier live anschauen , Aufzeichnungen finden Sie hier „on demand".

Informationen zu CES

Die CES ® ist das wichtigste Tech-Event der Welt, denn sie ist das Testgelände für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Marken der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Außerdem betreten die cleversten Innovatoren die Bühne. Die CES, die von der Consumer Technology Association (CTA)® ausgerichtet und produziert wird, umfasst alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2024 findet vom 9. bis 12. Januar 2024 in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr unter CES.tech und folgen Sie der CES in den sozialen Medien.

Informationen zur Consumer Technology Association

Die CTA® ist Nordamerikas größter Technologieverband und repräsentiert den Tech-Sektor. Zu unseren Mitgliedern gehören die weltweit führenden Innovatoren, von Startups bis hin zu globalen Marken, die in Amerika mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze schaffen. CTA ist Eigentümer und Produzent der CES®, des weltweit einflussreichsten Tech-Events. Sie finden uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314601/Consumer_Technology_Association_CES_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2212991/4486059/CES_CTA_Logo.jpg