Directores ejecutivos que se comprometieron a apoyar el progreso de las mujeres superan a sus pares globales en cuanto a su avance para ocupar cargos de liderazgo

El informe presenta recomendaciones sobre cómo recolectar datos de raza u origen étnico

NUEVA YORK, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Una vez más, Catalyst CEO Champions For Change trabaja para fortalecer la presencia de las mujeres en los esquemas de liderazgo, de acuerdo con el informe Towards a More Equitable Future: The Catalyst CEO Champions For Change recientemente publicado. El informe también identifica formas en que las compañías globales pueden recabar información sobre origen étnico y raza en sus organizaciones.

El avance tangible de la representación de las mujeres en el esquema global de liderazgo deja ver que ellas ocupan cerca del 40 % de los cargos directivos, y representan alrededor de un tercio del total de líderes en el nivel sénior y en las juntas directivas en la siguiente proporción:

Ejecutivas: 27 % (vs. compañías globales: 23 %)

Directoras sénior: 29,5 % (vs. compañías globales: 29 %)

Gerentas: 39,3 % (vs. compañías globales: 37 %)

Directoras de juntas: 31,6 % (vs. S&P 500: 26 %)

La pandemia y las protestas contra el racismo han conducido a un despertar corporativo que ha causado que más compañías exploren en profundidad y se comprometan a tomar medidas para desarticular las barreras sistémicas creadas por inequidades raciales y étnicas. Mucho antes de 2020, Catalyst CEO Champions For Change ha estado trabajando en torno a este tema, y en la actualidad sigue liderando el camino hacia propiciar entornos laborales más inclusivos.

"En todos los niveles de nuestra compañía estamos comprometidos a incrementar la representación y visibilidad del talento diverso, y nuestra alianza con Catalyst CEO Champions For Change ayudará a acelerar esos avances", comentó Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America. "También hemos actuado en base al trabajo realizado a lo largo de la historia de nuestra compañía para garantizar un entorno laboral diverso e inclusivo, y hemos visto un incremento en la representación diversa en casi todas las áreas".

El informe explora formas de medir la proporción de las mujeres que se identifican con grupos étnicos y raciales subrepresentados, y plantea un plan de tres pasos para ayudar a las organizaciones a acelerar su camino a la equidad:

Paso 1: Educarse en interseccionalidad.

Paso 2: Establecer un sistema para recabar información confiable sobre raza y origen étnico.

Paso 3: Iniciar la conversación sobre el racismo.

"Las mujeres, y en especial las mujeres de color, continúan enfrentando barreras arraigadas contra el avance en compañías de todo el mundo, es importante que las empresas de Catalyst CEO Champions For Change sigan demostrando el progreso colectivo", indicó Lorraine Hariton, presidenta y directora ejecutiva de Catalyst. "Sabemos que hace falta más trabajo, pero los datos van mostrando ganancias positivas y nos enorgullece aliarnos con estos directores ejecutivos en torno a este esfuerzo".

Lea el informe .

Conozca más.

Acerca de Catalyst

Catalyst es una organización global sin fines de lucro que colabora con algunos de los directores ejecutivos más poderosos del mundo y con empresas líderes para ayudar a generar entornos laborales que funcionen para las mujeres. Fundada en 1962, Catalyst impulsa el cambio gracias a sus innovadoras investigaciones, herramientas prácticas y soluciones probadas para acelerar y fomentar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, porque el progreso para la mujer es progreso para todos.

