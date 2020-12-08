Компании, руководители которых обязались продвигать женщин на руководящие должности, опережают по этому показателю своих коллег во всем мире
Dec 08, 2020, 14:32 ET
В докладе содержатся рекомендации по сбору данных о расовой/этнической принадлежности
НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Группа Catalyst CEO Champions For Change в очередной раз результативнее других продвигает женщин по «трубопроводу лидерства», о чем свидетельствует недавно опубликованный доклад Towards a More Equitable Future: The Catalyst CEO Champions For Change. В докладе также описываются способы, посредством которых трансконтинентальные компании могут собирать данные об этнической и расовой принадлежности сотрудников своих организаций.
Ощутимый прогресс в обеспечении представительства женщин на руководящих должностях в транснациональных компаниях показывает, что доля женщин в управленческих звеньях составляет около 40% и что им принадлежит примерно треть руководящих должностей высшего уровня и в составе правлений:
- Руководители компаний: 27,0% (в среднем по транснациональным компаниям: 23%)
- Менеджеры высшего звена: 29,5% (в среднем по транснациональным компаниям: 29%)
- Менеджеры: 39,3% (в среднем по транснациональным компаниям: 37%)
- Члены советов директоров/правлений: 31,6% (в среднем по компаниям, входящим в S&P 500: 26%)
Пандемия и протесты против расизма побуждают все большее число компаний собираться с силами и принимать меры по устранению системных барьеров, порождаемых расовым и этническим неравенством. Группа Catalyst CEO Champions For Change начала предпринимать такие усилия еще задолго до 2020 года и продолжает лидировать на пути к созданию более объединяющих рабочих сред.
«Мы стремимся к повышению представительности и узнаваемости талантливых работников из различных групп на всех уровнях нашей компании, и наше партнерство с Catalyst CEO Champions For Change поможет нам ускорить этот прогресс, — заявил глава Bank of America Брайан Мойнихан (Brian Moynihan). — Мы также основываемся на работе, проделанной нами на протяжении всей истории нашей компании, в целях обеспечения кадрового многообразия и учета индивидуальных способностей всех сотрудников, и наблюдаем расширение представительства практически по всем направлениям работы».
В докладе рассматриваются способы оценки представленности женщин, относимых к недостаточно представленным этническим и расовым группам, а также представлен трехэтапный план содействия организациям в ускорении их продвижения по пути к равенству:
- Этап 1. Получение информации об интерсекцональности.
- Этап 2. Создание системы сбора надежных данных о расовой и этнической принадлежности сотрудников.
- Этап 3. Начало диалога о расизме.
«Женщины, в особенности цветные, по-прежнему сталкиваются с глубоко укоренившимися препятствиями к продвижению по службе в компаниях по всему миру, но очень важно, что компании, входящие в группу Catalyst CEO Champions For Change, продолжают демонстрировать коллективный прогресс, — заявила президент и директор некоммерческой организации Catalyst Лоррейн Харитон (Lorraine Hariton). — Мы знаем, что еще многое предстоит сделать, но имеющиеся данные свидетельствуют о положительных результатах, и мы гордимся своим сотрудничеством с этими руководителями по данному направлению».
Присоединяйтесь к обсуждению: #CatalystForChange
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Информация о компании Catalyst
Catalyst — международная некоммерческая организация, сотрудничающая с некоторыми из наиболее влиятельных в мире руководителей и ведущих компаний с целью содействия в создании рабочих мест, отвечающих интересам женщин. Организация Catalyst, основанная в 1962 году, является движущей силой перемен благодаря передовым исследованиям, практическим методикам и проверенным решениям для ускорения процессов продвижения женщин на руководящие должности, поскольку прогресс для женщин обуславливает прогресс для всего человечества.
Контакты для СМИ:
Naomi R. Patton (Наоми Р. Пэттон)
Вице-президент по связям со СМИ и общественностью
Catalyst
[email protected]
Stephanie Wolf (Стефани Вульф)
Консультант по связям с общественностью в США
Catalyst
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