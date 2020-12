Компании, руководители которых обязались продвигать женщин на руководящие должности, опережают по этому показателю своих коллег во всем мире

В докладе содержатся рекомендации по сбору данных о расовой/этнической принадлежности

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Группа Catalyst CEO Champions For Change в очередной раз результативнее других продвигает женщин по «трубопроводу лидерства», о чем свидетельствует недавно опубликованный доклад Towards a More Equitable Future: The Catalyst CEO Champions For Change. В докладе также описываются способы, посредством которых трансконтинентальные компании могут собирать данные об этнической и расовой принадлежности сотрудников своих организаций.

Ощутимый прогресс в обеспечении представительства женщин на руководящих должностях в транснациональных компаниях показывает, что доля женщин в управленческих звеньях составляет около 40% и что им принадлежит примерно треть руководящих должностей высшего уровня и в составе правлений:

Руководители компаний: 27,0% (в среднем по транснациональным компаниям: 23%)

Менеджеры высшего звена: 29,5% (в среднем по транснациональным компаниям: 29%)

Менеджеры: 39,3% (в среднем по транснациональным компаниям: 37%)

Члены советов директоров/правлений: 31,6% (в среднем по компаниям, входящим в S&P 500: 26%)

Пандемия и протесты против расизма побуждают все большее число компаний собираться с силами и принимать меры по устранению системных барьеров, порождаемых расовым и этническим неравенством. Группа Catalyst CEO Champions For Change начала предпринимать такие усилия еще задолго до 2020 года и продолжает лидировать на пути к созданию более объединяющих рабочих сред.

«Мы стремимся к повышению представительности и узнаваемости талантливых работников из различных групп на всех уровнях нашей компании, и наше партнерство с Catalyst CEO Champions For Change поможет нам ускорить этот прогресс, — заявил глава Bank of America Брайан Мойнихан (Brian Moynihan). — Мы также основываемся на работе, проделанной нами на протяжении всей истории нашей компании, в целях обеспечения кадрового многообразия и учета индивидуальных способностей всех сотрудников, и наблюдаем расширение представительства практически по всем направлениям работы».

В докладе рассматриваются способы оценки представленности женщин, относимых к недостаточно представленным этническим и расовым группам, а также представлен трехэтапный план содействия организациям в ускорении их продвижения по пути к равенству:

Этап 1. Получение информации об интерсекцональности.

Этап 2. Создание системы сбора надежных данных о расовой и этнической принадлежности сотрудников.

Этап 3. Начало диалога о расизме.

«Женщины, в особенности цветные, по-прежнему сталкиваются с глубоко укоренившимися препятствиями к продвижению по службе в компаниях по всему миру, но очень важно, что компании, входящие в группу Catalyst CEO Champions For Change, продолжают демонстрировать коллективный прогресс, — заявила президент и директор некоммерческой организации Catalyst Лоррейн Харитон (Lorraine Hariton). — Мы знаем, что еще многое предстоит сделать, но имеющиеся данные свидетельствуют о положительных результатах, и мы гордимся своим сотрудничеством с этими руководителями по данному направлению».

Читать доклад .

Подробнее.

Присоединяйтесь к обсуждению: #CatalystForChange

###

Информация о компании Catalyst

Catalyst — международная некоммерческая организация, сотрудничающая с некоторыми из наиболее влиятельных в мире руководителей и ведущих компаний с целью содействия в создании рабочих мест, отвечающих интересам женщин. Организация Catalyst, основанная в 1962 году, является движущей силой перемен благодаря передовым исследованиям, практическим методикам и проверенным решениям для ускорения процессов продвижения женщин на руководящие должности, поскольку прогресс для женщин обуславливает прогресс для всего человечества.

Контакты для СМИ:

Naomi R. Patton (Наоми Р. Пэттон)

Вице-президент по связям со СМИ и общественностью

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf (Стефани Вульф)

Консультант по связям с общественностью в США

Catalyst

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jpg

Related Links

http://www.catalyst.org/



SOURCE Catalyst