Generálni riaditelia, ktorí sa zaviazali, že budú podporovať ženy, prekonávajú v globálnom meradle kolegov v oblasti povzbudzovania žien vo vedúcich úlohách

Správa poskytuje odporúčania, ako zhromažďovať údaje o rase/etnickom pôvode

NEW YORK, 9. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Podľa novej správy Towards a Equitable Future: Catalyst CEO Champions For Change (Smerom k spravodlivejšej budúcnosti: Catalyst CEO Champions For Change) napredujú ženy vo vedúcich pozíciách. Správa tiež identifikuje spôsoby, akými môžu globálne spoločnosti zhromažďovať údaje o etnickom pôvode a rase vo svojich organizáciách.

Hmatateľný pokrok v zastúpení žien v globálnom prostredí lídrov ukazuje, že ženy tvoria takmer 40% manažérok a tvoria takmer tretinu vrcholového vedenia a vedenia v správnych radách:

Výkonné pracovníčky: 27,0% (oproti globálnym spoločnostiam: 23%)

Vyššie manažérky: 29,5% (oproti globálnym spoločnostiam: 29%)

Manažérky: 39,3% (oproti globálnym spoločnostiam: 37%)

Riaditeľky predstavenstva: 31,6% (oproti S&P 500: 26%)

Pandémia a protesty proti rasizmu viedli k prebudeniu podnikov, ktoré prinútilo ďalšie spoločnosti ísť do hĺbky a zaviazať sa k podniknutiu krokov na odbúranie systémových bariér vytvorených rasovými a etnickými nerovnosťami. Dávno pred rokom 2020 sa do tohto úsilia zapojila organizácia Catalyst CEO Champions For Change, ktorá naďalej vedie k vytváraniu inkluzívnejších pracovísk.

„Na všetkých úrovniach našej spoločnosti sa zaväzujeme zvyšovať zastúpenie a viditeľnosť rozmanitých talentov a naše partnerstvo s Catalyst CEO Champions For Change nám pomôže tento pokrok urýchliť," uviedol Brian Moynihan, výkonný riaditeľ Bank of America . „Ďalej sme stavali na práci, ktorú sme v priebehu celej histórie našej spoločnosti vykonávali, aby sme zaistili rozmanité a inkluzívne pracovisko, a zaznamenali sme nárast rôznorodého zastúpenia takmer v každej oblasti."

Správa skúma spôsoby, ako merať zastúpenie žien, ktoré sa identifikujú s nedostatočne zastúpenými etnickými a rasovými skupinami, a poskytuje trojstupňový plán, ktorý pomáha organizáciám urýchliť cestu k spravodlivosti:

Krok 1: Získajte vzdelanie v oblasti intersekcionality.

Krok 2: Vytvorte systém na zhromažďovanie spoľahlivých údajov o rase a etnickom pôvode.

Krok 3: Začnite rozhovor o rasizme.

„Ženy, a najmä ženy inej farby pleti, naďalej čelia zakoreneným prekážkam v pokroku v spoločnostiach po celom svete, je však dôležité, aby spoločnosti začlenené do Catalyst CEO Champions For Change naďalej preukazovali kolektívny pokrok," uviedla prezidentka a výkonná riaditeľka Catalyst Lorraine Hariton. „Vieme, že je potrebné urobiť viac práce, ale údaje ukazujú pozitívne zmeny, a sme hrdí na to, že v tejto snahe spolupracujeme s týmito generálnymi riaditeľmi."

Prečítajte si správu .

Zistite viac.

Pripojte sa ku konverzácii: #CatalystForChange

###

O organizácii Catalyst

Catalyst je globálna nezisková organizácia spolupracujúca s niektorými z najsilnejších svetových riaditeľov a poprednými spoločnosťami na budovaní pracovísk pre ženy. Spoločnosť Catalyst, ktorá bola založená v roku 1962, podporuje zmeny priekopníckym výskumom, praktickými nástrojmi a osvedčenými riešeniami na zrýchlenie a postup žien vo vedení - pretože pokrok pre ženy je pokrokom pre všetkých.

Kontakty pre médiá:

Naomi R. Patton

Vice President, Media & Public Relations

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

US Communications Consultant

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jpg

Related Links

http://www.catalyst.org/



SOURCE Catalyst