Vrcholoví manažeři, kteří pomáhají ženám dostat se do manažerských pozic

Tato zpráva obsahuje doporučení, jak získávat data týkající se rasových etnik

NEW YORK, 9. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Nezisková organizace Catalyst v rámci své akce Catalyst CEO Champions For Change (Generální ředitel organizace Catalyst vyzývá ke změně) znovu pomáhá zlepšit způsoby, jak dostat více žen do manažerských pozic. Uvádí se to v právě vydané zprávě Towards a More Equitable Future: The Catalyst CEO Champions For Change (Za trvale udržitelnější budoucnost: Generální ředitel organizace Catalyst vyzývá ke změně). Tato zpráva také uvádí možnost, jak nadnárodní firmy mohou shromažďovat data týkající se rasových etnik ve svých organizacích.

A podařilo se dosáhnout pokroku. Podle zprávy již téměř 40 % vysokých manažerských pozic zastávají ženy, které rovněž tvoří téměř jednu třetinu členů představenstva a dozorčích rad největších světových firem:

Zastoupení žen ve vedení firem: 27,0 % (nadnárodní společnosti: 23 %)

Zastoupení žen ve vrcholovém managementu: 29,5 % (nadnárodní společnosti: 29 %)

Zastoupení žen v manažerských pozicích: 39,3 % (nadnárodní firmy: 37 %)

Zastoupení žen ve funkci předsedkyň představenstva: 31,6 % (firmy ze žebříčku S&P 500: 26 %)

Pandemie a protesty proti rasismu vedly k probuzení firem a stále více podniků začíná bořit systémové bariéry způsobené rasovou a etnickou nerovnoprávností. Nezisková organizace Catalyst již dlouho před začátkem roku 2020 přišla s výzvou Catalyst CEO Champions For Change a zapojila se do těchto snah a i nadále pokračuje ve vytváření inkluzivnějších pracovních míst a podporuje prosazování žen do manažerských funkcí.

Brian Moynihan, generální ředitel Bank of America, poznamenal: „V naší organizaci se snažíme dát příležitost všem talentovaným osobám a spolupráce s projektem Catalyst CEO Champions For Change nám pomůže tento proces ještě urychlit. Navazujeme na práci, kterou jsme na poli inkluze již vykonali, a snažíme se posílit zastoupení žen a různých etnických skupin ve všech segmentech našeho podnikání."

Zpráva také popisuje způsob, jak měřit zastoupení žen ze znevýhodněných etnických a rasových skupin a představuje plán na pomoc organizacím, které chtějí nabízet rovné příležitosti všem, bez rozdílu. Tento plán se skládá ze tří následujících kroků:

Krok 1: Informujte se o intersekcionalitě.

Krok 2: Vytvořte systém pro shromažďování dat o rasovém a etnickém zastoupení ve své organizaci.

Krok 3: Zahajte diskuzi o rasismu.

„Ženy, zejména ty barevné, musí po celém světě stále čelit překážkám, které jim brání v kariérním postupu. Je proto velmi důležité, že projekty, jako je Catalyst CEO Champions For Change pomáhají firmám dosáhnout na tomto poli pokroku," řekla Lorraine Hariton, prezidentka a generální ředitelka organizace Catalyst. „I když si uvědomujeme, že je v této oblasti nutné vykonat ještě mnoho práce, data naznačují pozitivní změny a jsme hrdí, že můžeme na zavádění těchto změn spolupracovat s předními vrcholovými manažery."

O organizaci Catalyst

Catalyst je globální nezisková organizace, která spolupracuje s předními vrcholovými manažery a společnostmi při zajišťování lepších pracovních podmínek pro ženy. Organizace Catalyst byla založena v roce 1962 a nabízí průkopnický výzkum, praktické nástroje a prověřená řešení, která pomáhají urychlit zapojení žen do vedoucích funkcí, protože když pomůžeme ženám, pomůžeme nám všem.

