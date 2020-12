Les PDG qui se sont engagés pour la promotion des femmes surpassent leurs pairs mondiaux sur la question de l'accession des femmes à des postes de direction

Un rapport présente des recommandations sur la façon de recueillir des données sur la race et l'origine ethnique

NEW YORK, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Une fois de plus, l'initiative Catalyst CEO Champions For Change favorisent l'avancement des femmes au sein du bassin de leaders, selon le nouveau rapport intitulé Towards a More Equitable Future: The Catalyst CEO Champions For Change. Celui-ci présente également des moyens pour les entreprises à l'échelle mondiale de recueillir des données sur l'origine ethnique et la race au sein de leurs organisations.

La représentation des femmes dans les postes de direction a connu une amélioration tangible à l'échelle mondiale. En effet, les femmes représentent presque 40 % des managers et près d'un tiers des cadres supérieurs et des membres du conseil d'administration.

Cadres : 27,0 % (contre 23 % dans les entreprises mondiales)

Cadres supérieurs : 29,5 % (contre 29 % dans les entreprises mondiales)

Gestionnaires : 39,3 % (contre 37 % dans les entreprises mondiales)

Membres du conseil d'administration : 31,6 % (contre 26 % dans les entreprises du S&P 500)

La pandémie et les manifestations contre le racisme ont entraîné une prise de conscience dans les entreprises. Cela a poussé un plus grand nombre d'entre elles à réfléchir profondément sur la situation et à s'engager à prendre des mesures pour éliminer les obstacles systémiques créés par les inégalités raciales et ethniques. Les PDG participant à l'initiative Catalyst CEO Champions For Change ont commencé à contribuer à ces efforts bien avant 2020 et continuent de donner l'exemple pour ce qui est de créer des milieux de travail plus inclusifs.

« Nous sommes engagés à améliorer la représentation et la visibilité des talents issus de la diversité, et ce, à tous les niveaux de notre entreprise. Notre partenariat avec l'initiative Catalyst CEO Champions For Change nous aidera à progresser plus rapidement, a déclaré Brian Moynihan, PDG de Bank of America. Nous nous sommes également aidés des travaux entrepris tout au long de l'histoire de notre entreprise pour assurer la diversité et l'inclusion dans notre milieu de travail, et nous avons constaté une augmentation de la représentation de la diversité dans presque tous les secteurs de l'organisation. »

Le rapport explore divers moyens de mesurer la représentation des femmes qui s'identifient à un groupe ethnique ou racial sous-représenté. Il propose également un plan en trois étapes pour aider les organisations à atteindre l'équité plus rapidement :

Étape 1 : Se renseigner sur l'intersectionnalité.

Étape 2 : Établir un système de collecte de données fiables en matière de race et d'origine ethnique.

Étape 3 : Engager le dialogue sur le racisme.

« Dans les entreprises du monde entier, les femmes, en particulier les femmes de couleur, continuent de se heurter à des obstacles bien ancrés qui entravent leur avancement professionnel. Il est important que les entreprises participant à l'initiative Catalyst CEO Champions For Change continuent collectivement de réaliser des progrès sur cette question, a déclaré Lorraine Hariton, PDG de Catalyst. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais les données révèlent des résultats positifs et nous sommes fiers de nous associer à ces PDG dans le cadre de cet effort. »

Consultez le rapport.

En savoir plus

Participez à la conversation : #CatalystForChange

###

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec certains des PDG les plus reconnus et des entreprises de premier plan en vue de créer des milieux de travail propices aux femmes. Fondée en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques et de solutions éprouvées qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership -- parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

Contact pour les médias :

Naomi R. Patton

Vice-présidente, Relations avec les médias et les auditoires

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

Conseillère en communications aux États-Unis

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jpg

Related Links

http://www.catalyst.org/



SOURCE Catalyst