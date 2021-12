Discovery Life Sciences adquiere In Vitro ADMET Laboratories

El líder en bioespecímenes consigue el mayor inventario de hepatocitos del mundo y un líder científico de renombre mundial con su última adquisición

HUNTSVILLE, Alabama, 2 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), especialista en bioespecímenes y biomarcadores (biospecimen and biomarker specialists™), anunció hoy su adquisición de In Vitro ADMET Laboratories (IVAL) para incorporar el mayor inventario de hepatocitos del mundo y a un líder científico de renombre mundial a su empresa en crecimiento. IVAL, con sede en Maryland, es un proveedor líder en la industria de sistemas experimentales in vitro fisiológicamente relevantes para mejorar la eficiencia de las pruebas de metabolismo de los fármacos, toxicología y farmacología para la industria farmacéutica.