Discovery Life Sciences získava spoločnosť In Vitro ADMET Laboratories

Líder v odvetví biovzoriek získava s najnovšou akvizíciou najväčšie svetové zásoby hepatocytov a svetovo uznávaného vedeckého lídra

HUNTSVILLE, Alabama, 2. decembra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (Discovery), špecialisti na biovzorky a biomarkery (biospecimen and biomarker specialists™), dnes oznámila, že získala spoločnosť In Vitro ADMET Laboratories (IVAL), aby pridala k svojej rastúcej spoločnosti najväčšie svetové zásoby hepatocytov a svetovo uznávaného vedeckého lídra. Spoločnosť IVAL so sídlom v Marylande je popredným poskytovateľom fyziologicky relevantných experimentálnych systémov in vitro na zvýšenie účinnosti metabolizmu liekov, toxikológie a farmakologického testovania pre farmaceutický priemysel.