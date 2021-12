Discovery Life Sciences dokonuje przejęcia In Vitro ADMET Laboratories

Dr Albert P. Li założył IVAL w 2004 roku i wkrótce dołączy do zespołu kierowniczego Discovery jako dyrektor naukowy ds. farmakologii i toksykologii. Pod jego kierownictwem IVAL odegrała kluczową rolę w procesie składania wniosków i ostatecznego zatwierdzenia licznych przełomowych terapii i diagnostyki towarzyszącej. Dr Li poświęcił swoją dotychczasową działalność na rzecz rozwoju koncepcji naukowych i technologii umożliwiających dokładne przewidywanie właściwości leków stosowanych u ludzi. Jest pionierem w dziedzinie izolacji, kriokonserwacji i hodowli ludzkich hepatocytów oraz zastosowania ich do oceny metabolizmu leków, interakcji między nimi i ich toksyczności. Dr Li poprowadzi przyszłe działania innowacyjne Discovery w tej dziedzinie.

Discovery będzie kontynuować nowatorską metodę IVAL polegającą na wykorzystaniu ludzkich hepatocytów w celu zrozumienia wpływu leków na ludzką wątrobę, co pozwoli naukowcom na dokładniejsze selekcjonowanie potencjalnych leków, które są najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze w dalszym rozwoju, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dla pacjentów, wskaźnika niepowodzeń badań klinicznych oraz związanego z tym czasu i kosztów rozwoju leków.

IVAL uzupełnia dotychczasowe doświadczenie Discovery w zakresie opracowywania leków i biomarkerów w oparciu o próbki biologiczne. Transakcja ta oznacza kolejny krok naprzód w rozwoju Discovery, ponieważ firma może teraz zapewnić badaczom dostęp do największej na świecie bazy hepatocytów i związanych z tym wiodących technologii na skalę światową. W ciągu ostatnich trzech i pół roku Discovery przeprowadziła dziewięć strategicznych przejęć i zainwestowała w rozwój technologii i laboratoriów, aby umocnić swoją pozycję wiodącego dostawcy usług w zakresie biopreparatów badawczych i rozwoju biomarkerów.

„Discovery Life Sciences kładzie nieustający nacisk na innowacyjność i doskonałość we wszystkich komórkach biznesowych - powiedział dyrektor naukowy Discovery dr Shawn Levy. - IVAL stanowi wsparcie dla naszej misji polegającej na dalszym rozwijaniu możliwości kompleksowego wspomagania naszych klientów w badaniach nad lekami i ich rozwojem poprzez rozszerzenie oferty biopreparatów".

„IVAL wraz z Discovery będą teraz świadczyć usługi znacznie szerszemu gronu naukowców zajmujących się badaniami i rozwojem leków. Obie firmy łączy pasja i zaangażowanie w dostarczanie najwyższej klasy produktów i usług, które pomogą przyspieszyć realizację skutecznych programów rozwoju leków - powiedział dr Li. - IVAL z ogromnym zadowoleniem dołącza do rodziny Discovery i rozszerza nowatorską ofertę firmy na rzecz wspierania naukowców w przyspieszeniu badań i rozwoju nowych terapii, aby jeszcze bezpieczniej i skuteczniej leczyć pacjentów na całym świecie".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami prowadzący również największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania nowych terapii chorób nowotworowych, zakaźnych i innych rzadkich i złożonych stanów chorobowych, wspieranych przez programy z zakresu biomarkerów i diagnostyki towarzyszącej. Spółka jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką - uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Zespół Discovery ukierunkowany na działalność naukową współpracuje z klientami na rzecz stworzenia innowacyjnego, konsultacyjnego podejścia do pokonywania barier i szybszego osiągania pożądanych wyników w zakresie badań i rozwoju zgodnie z potrzebami rynku. Nauka do państwa usług - Science at your Service™. Więcej informacji na stronie dls.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1700279/Al_Li_head_shot_tie.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences