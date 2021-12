Discovery Life Sciences rachète In Vitro ADMET Laboratories

Albert P. Li, Ph.D. a fondé IVAL en 2004 et se joindra à l'équipe de direction de Discovery à titre de Directeur Scientifique de la pharmacologie et de la toxicologie. Sous la direction du Dr Li, IVAL a joué un rôle déterminant dans la soumission et l'approbation éventuelle de nombreuses thérapies révolutionnaires et de diagnostics complémentaires. Le Dr Li a consacré sa carrière à faire progresser les concepts et les technologies scientifiques permettant de prédire avec précision les propriétés des médicaments pour l'homme. Il est un pionnier de l'isolement, de la cryoconservation et de la culture d'hépatocytes humains et de l'application des hépatocytes humains à l'évaluation du métabolisme des médicaments, de leurs interactions et de leur toxicité. M. Li dirigera les innovations futures de Discovery dans ce domaine.

Discovery poursuivra l'utilisation innovante par IVAL d'hépatocytes humains pour comprendre les effets des médicaments sur le foie humain, ce qui permettra aux chercheurs de sélectionner plus précisément les candidats médicaments les plus sûrs et les plus efficaces en vue d'un développement ultérieur, tout en réduisant les risques pour les patients, les taux d'échec des essais cliniques, ainsi que le temps et les coûts associés au développement des médicaments.

IVAL complète l'expertise existante de Discovery en matière de développement de médicaments et de biomarqueurs à partir de biospécimens scientifiques. Cette acquisition marque une nouvelle avancée dans l'expansion de Discovery, car la société peut désormais fournir aux chercheurs un accès à l'inventaire d'hépatocytes le plus important au monde et aux technologies de pointe associées à l'échelle. Discovery a réalisé neuf acquisitions stratégiques au cours des trois dernières années et demie et a investi dans l'expansion de ses technologies et laboratoires afin de consolider sa position de premier fournisseur de services de recherche sur les biospécimens et de développement de biomarqueurs.

« Discovery Life Sciences a un engagement inébranlable à l'égard de l'innovation et de l'excellence dans toutes nos unités opérationnelles », a déclaré Shawn Levy, Ph.D., directeur scientifique de Discovery. « IVAL soutient notre mission qui consiste à continuer de développer nos capacités à soutenir nos clients de manière complète dans la recherche et le développement de médicaments, en élargissant notre offre de biospécimens. »

« IVAL et Discovery serviront désormais un éventail beaucoup plus large de scientifiques spécialisés dans la recherche et le développement de médicaments. Les deux sociétés partagent la passion et l'engagement de fournir les meilleurs produits et services pour aider à accélérer la réussite des programmes de développement de médicaments », a déclaré le Dr Li. « IVAL se réjouit de rejoindre la famille Discovery et d'étendre les offres innovantes de Discovery afin d'aider les chercheurs à faire progresser plus rapidement la recherche et le développement de nouvelles thérapies pour traiter les patients du monde entier de manière plus sûre et plus efficace. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est l'entreprise de Biospecimen and Biomarker Specialists, qui combine le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées et de services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery ─ un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus actuelles pour soutenir la découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique de manière complète.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à une utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe chargée des découvertes s'engage et consulte les clients afin de surmonter les obstacles plus rapidement et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !) Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1700279/Al_Li_head_shot_tie.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences