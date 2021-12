Společnost Discovery Life Sciences oznámila akvizici společnosti In Vitro ADMET Laboratories

Lídr v oblasti práce s biologickými vzorky svou nejnovější akvizicí získává přístup k největší zásobě hepatocytů na světě a přední světovou firmu v oblasti výzkumu

HUNTSVILLE, Alabama, 3. prosince 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery), the biospecimen and biomarker specialists™, ve čtvrtek oznámila akvizici společnosti In Vitro ADMET Laboratories (IVAL), čímž tato rostoucí společnost rozšířila své působení o největší světový inventář hepatocytů a o přední světově uznávanou výzkumnou firmu. Společnost IVAL se sídlem v Marylandu je předním poskytovatelem fyziologicky relevantních experimentálních systémů in vitro, které zvyšují účinnost testování metabolismu léčiv, toxikologie a farmakologie pro farmaceutický průmysl.