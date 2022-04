Discovery Life Sciences adquirirá el negocio Gentest de Corning Incorporated

EL LÍDER EN BIOESPECÍMENES COMBINARÁ A GENTEST CON LA RECIENTE ADQUISICIÓN DE IVAL PARA CREAR UNA OFERTA DE SERVICIOS LÍDERES EN METABOLISMO DE FÁRMACOS IN VITRO

HUNTSVILLE, Alabama, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), especialista en bioespecímenes y biomarcadores, anunció hoy su adquisición de la unidad de negocios Gentest®, parte del negocio de ciencias biológicas de Corning Incorporated. La adquisición de Gentest por parte de Discovery complementa la reciente adquisición de In Vitro ADMET Laboratories, LLC (IVAL) en diciembre del año pasado y establece a Discovery como un proveedor líder en sistemas experimentales de fármacos in vitro para la industria farmacéutica y de las ciencias biológicas.

La cartera de Gentest incluye reactivos de absorción y transporte, enzimas metabólicas recombinantes, fracciones de tejidos, hepatocitos, otros productos toxicológicos de absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) y servicios de investigación por contrato. Su cartera aumenta las soluciones existentes de ADME y toxicología de Discovery que incluyen hepatocitos criopreservados, enterocitos y servicios afines desarrollados y administrados por el experto en hepatocitos de renombre mundial, el Dr. Albert Li, director científico de Farmacología y Toxicología de Discovery.

La combinación de estas empresas por parte de Discovery fortalece su capacidad de ofrecer conocimientos en el desarrollo de fármacos y biomarcadores de bioespecímenes con base científica. Consolida su posición como líder del mercado de bioespecímenes, ya que Discovery ahora puede ofrecerles a los investigadores acceso a uno de los inventarios de microsomas y hepatocitos más grandes del mundo, acompañado de tecnologías de vanguardia asociadas y servicios científicos a escala. El resultado es un motor de innovación único que ayuda a ofrecer resultados viables para que los clientes puedan gestionar sus programas de desarrollo de fármacos de manera más eficiente y rentable.

"Nos entusiasma darles la bienvenida al equipo de Discovery a los brillantes expertos científicos y al excepcional talento detrás de la cartera de Corning", afirmó el Dr. Li. "Nuestras décadas de experiencia acumuladas en la aplicación de enfoques experimentales in vitro en la evaluación del metabolismo de los fármacos, las interacciones entre fármacos, la toxicología y la farmacología, además de nuestras tecnologías combinadas inigualables, le permiten a Discovery ofrecer los productos y servicios de investigación in vitro más avanzados y de la más alta calidad a las comunidades de investigación y a los laboratorios de desarrollo de medicamentos".

Acerca de Discovery Life Sciences y HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences es la compañía de especialistas en bioespecímenes y biomarcadores que combina el inventario y la red de adquisiciones de bioespecímenes comerciales más grandes del mundo con laboratorios de servicio de biomarcadores multiómicos preeminentes para acelerar nuevas terapias respaldadas por programas de diagnóstico con biomarcadores y acompañantes para el cáncer, las enfermedades infecciosas y otras condiciones raras y complejas. Somos un proveedor líder de materia prima celular humana altamente cualificado y de servicios analíticos multiómicos expertos para avanzar en la investigación, el desarrollo y los programas de fabricación de terapia celular y génica.

HudsonAlpha Discovery® es la división de secuenciación y bioinformática de Discovery, un laboratorio de servicios con reconocimiento mundial que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para apoyar de manera integral la investigación de descubrimiento, traslacional y clínica.

Impulsado por una experiencia científica líder y el uso innovador de las tecnologías actuales, el equipo de Discovery interactúa y consulta con los clientes para superar los obstáculos más rápidamente y obtener resultados a fin de tomar decisiones críticas de investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. ¡We are Science at your Service™! Para obtener más información, visite dls.com.

