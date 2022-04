Discovery Life Sciences va acquérir l'activité Gentest de Corning Incorporated.

LE LEADER DES BIOSPÉCIMENS FUSIONNE GENTEST À LA RÉCENTE ACQUISITION D'IVAL POUR CRÉER UNE OFFRE DE SERVICES DE POINTE EN MATIÈRE DE MÉTABOLISME IN VITRO DES MÉDICAMENTS

HUNTSVILLE, Alabama, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences ™ (Discovery), spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs™, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'unité commerciale Gentest®, qui fait partie de l'activité Sciences de la vie de Corning Incorporated . L'acquisition de Gentest complète la récente acquisition par Discovery de In Vitro ADMET Laboratories, LLC (IVAL) en décembre de l'année dernière et fait de Discovery un fournisseur de premier plan de systèmes d'expérimentation de médicaments in vitro pour l'industrie pharmaceutique et les sciences de la vie.

Le portefeuille de Gentest comprend des réactifs d'absorption et de transport, des enzymes métaboliques recombinantes, des fractions de tissus, des hépatocytes, d'autres produits de toxicologie ADME et des services de recherche sous contrat. Leur portefeuille s'ajoute aux solutions ADME et toxicologiques existantes de Discovery, qui comprennent des hépatocytes et des entérocytes cryoconservés, ainsi que des services connexes développés et gérés par Albert Li, expert en hépatocytes de renommée mondiale et directeur scientifique de la pharmacologie et de la toxicologie de Discovery.

La combinaison de ces entreprises renforce la capacité de Discovery à fournir une expertise scientifique en matière de développement de médicaments et de biomarqueurs à partir de biospécimens. Elle consolide la position de leader de l'entreprise sur le marché des biospécimens, car Discovery peut désormais offrir aux chercheurs l'accès à l'un des plus grands inventaires de microsomes et d'hépatocytes au monde, accompagné de technologies de pointe et de services scientifiques à l'échelle. Le résultat est un moteur d'innovation unique qui contribue à fournir des résultats exploitables pour permettre aux clients de piloter leurs programmes de développement de médicaments de manière plus efficace et plus rentable.

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein de l'équipe Discovery les brillants experts scientifiques et les talents exceptionnels qui se cachent derrière le portefeuille Gentest de Corning », a déclaré M. Li. « Nos décennies d'expérience combinées dans l'application d'approches expérimentales in vitro dans l'évaluation du métabolisme des médicaments, des interactions médicamenteuses, de la toxicologie et de la pharmacologie, ainsi que nos technologies inégalées combinées, permettent à Discovery de fournir les produits et services de recherche in vitro les plus avancés et de la plus haute qualité aux communautés de recherche et aux laboratoires de développement de médicaments. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est la société de spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs, qui combine le plus grand inventaire commercial de biospecimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées et de services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication en matière de thérapie cellulaire et génique.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus actuelles pour soutenir de manière complète la recherche de découverte, translationnelle et clinique.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à une utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage et consulte les clients afin de surmonter les obstacles plus rapidement et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !) Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

