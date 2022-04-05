Discovery Life Sciences приобретает подразделение Gentest у компании Corning Incorporated

News provided by

Discovery Life Sciences

Apr 05, 2022, 08:15 ET

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ОБРАЗЦОВ БИОМАТЕРИАЛОВ ПЛАНИРУЕТ ОБЪЕДИНИТЬ КОМПАНИЮ GENTEST С НЕДАВНО ПРИОБРЕТЕННОЙ КОМПАНИЕЙ IVAL ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ СЕРВИСОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ХАНТСВИЛЛ (Алабама), 5 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), специалисты в области биологических образцов и биомаркеров™, объявила о приобретении компании Gentest®, которая является дочерней организацией компании Corning Incorporated и специализируется на выпуске продукции для проведения медико-биологических исследований.  Приобретение компании Gentest, последовавшее за приобретением компании In Vitro ADMET Laboratories (LLC (IVAL) в декабре прошлого года, выводит компанию Discovery в число ведущих поставщиков экспериментальных систем по изучению действия медицинских препаратов в лабораторных условиях для фармацевтической и медико-биологической отраслей.

Продуктовый портфель компании Gentest включает реагенты для взятия и транспортировки образцов, поглощающие реагенты, рекомбинантные метаболические энзимы, фракции тканей, гепатоциты, другие реагенты для изучения процессов абсорбции, распределения, метаболизма и элиминации/выведения (АРМЭ) токсинов, а также контрактные услуги по проведению исследований.  Он дополняет реагенты для изучения процессов АРМЭ и решения в области токсикологии, предлагаемые на сегодняшний день компанией Discovery, в число которых входят криоконсервированные гепатоциты, энтероциты и сопутствующие услуги, разработанные и предоставляемые под руководством всемирно известного эксперта в области изучения и применения гепатоцитов д-ра Альберта Ли (Albert Li), директора компании Discovery по проведению научных исследований в области фармакологии и токсикологии.

Объединение этих двух организаций в рамках компании Discovery укрепит ее научный авторитет и потенциал в области сбора и изучения биологических образцов для разработки лекарственных средств и биомаркеров.  Оно позволит компании Discovery упрочить свои позиции в качестве лидера рынка биологических образцов, поскольку теперь у нее появилась возможность обеспечивать исследователям доступ к одному из крупнейших в мире банков микросом и гепатоцитов в сочетании с соответствующими передовыми технологиями и научными услугами.  Таким образом, будет создан уникальный инновационный механизм для достижения реальных результатов, позволяющих клиентам более эффективно и экономично реализовывать свои программы по разработке лекарственных средств.

«Мы рады пополнить команду Discovery великолепными учеными и сотрудниками, создавшими продуктовый портфель Gentest компании Corning,— заявил д-р Ли. —  Наш совместный многолетний опыт применения экспериментальных подходов к проведению лабораторных исследований в области оценки метаболизма лекарственных средств, взаимодействия различных препаратов, их токсикологии и фармакологии в сочетании с нашими непревзойденными технологиями, позволит компании Discovery предоставлять научно-исследовательским организациям и лабораториям по разработке лекарственных средств самые передовые и высококачественные продукты и услуги для проведения исследований в лабораторных условиях».

Информация о компании Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний.  Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности.  We are Science at your Service™!  Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg 

SOURCE Discovery Life Sciences

Also from this source

Spoločnosť Discovery Life Sciences prevezme od spoločnosti...

Discovery Life Sciences to Acquire Gentest Business from Corning...

Explore

More news releases in similar topics