Discovery Life Sciences приобретает подразделение Gentest у компании Corning Incorporated

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ОБРАЗЦОВ БИОМАТЕРИАЛОВ ПЛАНИРУЕТ ОБЪЕДИНИТЬ КОМПАНИЮ GENTEST С НЕДАВНО ПРИОБРЕТЕННОЙ КОМПАНИЕЙ IVAL ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ СЕРВИСОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ХАНТСВИЛЛ (Алабама), 5 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), специалисты в области биологических образцов и биомаркеров™, объявила о приобретении компании Gentest®, которая является дочерней организацией компании Corning Incorporated и специализируется на выпуске продукции для проведения медико-биологических исследований. Приобретение компании Gentest, последовавшее за приобретением компании In Vitro ADMET Laboratories (LLC (IVAL) в декабре прошлого года, выводит компанию Discovery в число ведущих поставщиков экспериментальных систем по изучению действия медицинских препаратов в лабораторных условиях для фармацевтической и медико-биологической отраслей.

Продуктовый портфель компании Gentest включает реагенты для взятия и транспортировки образцов, поглощающие реагенты, рекомбинантные метаболические энзимы, фракции тканей, гепатоциты, другие реагенты для изучения процессов абсорбции, распределения, метаболизма и элиминации/выведения (АРМЭ) токсинов, а также контрактные услуги по проведению исследований. Он дополняет реагенты для изучения процессов АРМЭ и решения в области токсикологии, предлагаемые на сегодняшний день компанией Discovery, в число которых входят криоконсервированные гепатоциты, энтероциты и сопутствующие услуги, разработанные и предоставляемые под руководством всемирно известного эксперта в области изучения и применения гепатоцитов д-ра Альберта Ли (Albert Li), директора компании Discovery по проведению научных исследований в области фармакологии и токсикологии.

Объединение этих двух организаций в рамках компании Discovery укрепит ее научный авторитет и потенциал в области сбора и изучения биологических образцов для разработки лекарственных средств и биомаркеров. Оно позволит компании Discovery упрочить свои позиции в качестве лидера рынка биологических образцов, поскольку теперь у нее появилась возможность обеспечивать исследователям доступ к одному из крупнейших в мире банков микросом и гепатоцитов в сочетании с соответствующими передовыми технологиями и научными услугами. Таким образом, будет создан уникальный инновационный механизм для достижения реальных результатов, позволяющих клиентам более эффективно и экономично реализовывать свои программы по разработке лекарственных средств.

«Мы рады пополнить команду Discovery великолепными учеными и сотрудниками, создавшими продуктовый портфель Gentest компании Corning,— заявил д-р Ли. — Наш совместный многолетний опыт применения экспериментальных подходов к проведению лабораторных исследований в области оценки метаболизма лекарственных средств, взаимодействия различных препаратов, их токсикологии и фармакологии в сочетании с нашими непревзойденными технологиями, позволит компании Discovery предоставлять научно-исследовательским организациям и лабораториям по разработке лекарственных средств самые передовые и высококачественные продукты и услуги для проведения исследований в лабораторных условиях».

Информация о компании Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences