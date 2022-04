Discovery Life Sciences przejmie Gentest od Corning Incorporated

Lider w dziedzinie biopróbek połączy Gentest z ostatnio przejętą spółką IVAL specjalizującą się w badanich metabolizmu leków in-vitro.

HUNTSVILLE, Ala., 5 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach próbek biologicznych i biomarkerów™, poinformowało dziś o przejęciu Gentest®, jednostki organizacyjnej działu nauk biologicznych Corning Incorporated. Sięgnięcie po Gentest jest uzupełnieniem niedawnego przejęcia spółki In Vitro ADMET Laboratories, LLC (IVAL), do którego doszło w grudniu zeszłego roku. Dzięki temu Discovery będzie czołowym dostawcą systemów doświadczalnych in vitro do leków dla branży farmaceutycznej i nauk biologicznych.

Oferta Gentest obejmuje odczynniki do wchłaniania i transportu, rekombinowane enzymy metaboliczne, frakcje tkanek, hepatocyty, inne produkty toksykologiczne w zakresie wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji (ADME) oraz kontraktowe usługi w zakresie badań. Usługi oferowane przez Gentest wzbogacają dotychczasową ofertę rozwiązań Discovery w zakresie ADME i toksykologii, która obejmuje kriokonserwowane hepatocyty, enterocyty i powiązane usługi opracowywane i zarządzane przez znanego na całym świecie eksperta w zakresie hepatocytów, dr. Alberta Li, dyrektora naukowego ds. farmakologii i toksykologii Discovery.

Połączenie tych przedsiębiorstw przez Discovery wzmacnia możliwości spółki, jeśli chodzi o świadczenie usług specjalistycznych opartych o badania naukowe w zakresie opracowywania leków i biomarkerów z próbek biologicznych. Cementuje również pozycję spółki jako lidera rynku próbek biologicznych, ponieważ Discovery może teraz zapewniać badaczom dostęp do jednej z największych baz mikrosomów i hepatocytów na świecie w połączeniu z powiązanymi z nią najbardziej zaawansowanymi technologiami i usługami naukowymi na dużą skalę. Efektem jest wyjątkowa platforma innowacji, która pozwala dostarczać gotowe do wykorzystania wyniki dla programów opracowywania leków w sposób bardziej efektywny i opłacalny.

„Z radością witamy w naszym zespole Discovery znakomitych naukowców i wyjątkowo utalentowanych specjalistów, którzy stworzyli ofertę Corning Gentest - powiedział dr Li. - Całe dekady wspólnych doświadczeń w zakresie zastosowania metod doświadczalnych in vitro w ocenie metabolizmu leków, oddziaływań lek-lek, toksykologii i farmakologii oraz połączenie naszych niezrównanych technologii pozwala Discovery zapewnić najbardziej zaawansowane i najwyższej jakości produkty in vitro i usługi badań dla społeczności badawczych i laboratoriów opracowujących leki".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot skupiający specjalistów w dziedzinie próbek biologicznych i biomarkerów, łączący w sobie największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania nowych terapii wspieranych przez programy w zakresie biomarkerów i towarzyszących testów diagnostycznych w zakresie nowotworów, chorób zakaźnych i innych rzadkich i złożonych schorzeń. Firma jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką - uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Dzięki ogromnej wiedzy naukowej i innowacyjnemu wykorzystaniu bieżących technologii, zespół Discovery współpracuje z klientami i udziela im konsultacji w celu szybszego pokonywania przeszkód i uzyskiwania wyników, aby mogli oni podejmować kluczowe decyzje badawcze i rozwojowe najszybciej na rynku. Nauka do Państwa usług™! Więcej informacji na stronie: dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences