Spoločnosť Discovery Life Sciences prevezme od spoločnosti Corning Incorporated podnik Gentest

LÍDER V OBLASTI BIOLOGICKÝCH VZORIEK SPOJÍ SPOLOČNOSŤ GENTEST S NEDÁVNO ZÍSKANOU SPOLOČNOSŤOU IVAL A VYTVORÍ TAK POPREDNÚ PONUKU SLUŽIEB V OBLASTI METABOLIZMU LIEKOV IN VITRO

HUNTSVILLE, Alabama, 5. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), špecialista na biologické vzorky a biomarkery™, dnes oznámila, že získala obchodnú jednotku Gentest®, ktorá je súčasťou aktivít spoločnosti Corning Incorporated v oblasti biológie. Akvizícia spoločnosti Gentest dopĺňa nedávnu akvizíciu spoločnosti In Vitro ADMET Laboratories, LLC (IVAL), ktorú spoločnosť Discovery uskutočnila v decembri minulého roka, a upevňuje postavenie spoločnosti Discovery ako popredného poskytovateľa experimentálnych systémov in vitro pre farmaceutický priemysel a biologické vedy.

Portfólio spoločnosti Gentest zahŕňa absorpčné a transportné činidlá, rekombinantné metabolické enzýmy, tkanivové frakcie, hepatocyty, iné toxikologické produkty pre absorpciu, distribúciu, metabolizmus a vylučovanie (Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion – ADME) a zmluvné výskumné služby. Ich portfólio rozširuje existujúce riešenia ADME a toxikológie spoločnosti Discovery, ktoré zahŕňajú kryokonzervované hepatocyty, enterocyty a súvisiace služby vyvinuté a riadené svetoznámym odborníkom na hepatocyty Dr. Albertom Li, vedeckým riaditeľom spoločnosti Discovery pre farmakológiu a toxikológiu.

Spojenie týchto činností spoločnosti Discovery posilňuje jej schopnosť poskytovať vedecky podložené odborné znalosti v oblasti vývoja liekov a biomarkerov. Spoločnosť Discovery tým upevňuje svoju pozíciu lídra na trhu s biologickými vzorkami, keďže teraz môže výskumníkom poskytnúť prístup k jednému z najväčších zásob mikrozómov a hepatocytov na svete spolu so súvisiacimi špičkovými technológiami a vedeckými službami veľkého rozsahu. Výsledkom je jedinečný inovačný motor, ktorý pomáha dosahovať praktické výsledky a umožňuje zákazníkom efektívnejšie a hospodárnejšie riadiť vlastné programy vývoja liekov.

„Sme nadšení, že môžeme v tíme Discovery privítať vynikajúcich vedeckých odborníkov a výnimočný talent, ktorý stojí za portfóliom Gentest spoločnosti Corning,u povedal Dr. Li. „Naše spoločné desaťročia skúseností s aplikáciou experimentálnych prístupov in vitro pri hodnotení metabolizmu liekov, interakcií medzi liekmi, toxikológie a farmakológie, ako aj naše kombinované bezkonkurenčné technológie umožňujú spoločnosti Discovery poskytovať výskumným komunitám a laboratóriám zaoberajúcim sa vývojom liekov tie najmodernejšie a najkvalitnejšie produkty in vitro a výskumné služby."

O spoločnostiach Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences je spoločnosť špecialistov na biovzorky a biomarkery, ktorá spája najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob a obstarávania biovzoriek s poprednými laboratóriami pre služby multi-omických biomarkerov s cieľom urýchliť nové terapie podporované biomarkerovými a sprievodnými diagnostickými programami pre rakovinu, infekčné choroby a iné zriedkavé a zložité stavy. Sme popredným poskytovateľom vysoko-charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov a odborných multi-omických analytických služieb na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenčná a bioinformatická divízia spoločnosti Discovery, celosvetovo uznávané servisné laboratórium, ktoré využíva najaktuálnejšie technológie genomického výskumu na komplexnú podporu objavovania, translačného a klinického výskumu.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby medzi prvými na trhu rýchlejšie prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie dôležitých rozhodnutí v oblasti výskumu a vývoja. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach dls.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences