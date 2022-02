Discovery Life Sciences optimiert die Herstellung von Zell- und Gentherapien mit erweitertem zellulärem Ausgangsmaterial

HUNTSVILLE, Ala., 18. Feb. 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker™, gab heute mit der Einführung von Discovery Cryo Leukopaks™ (GMP) die Erweiterung seines GMP-konformen Produktportfolios in klinischer Qualität bekannt. Die erweiterten Fähigkeiten des Unternehmens in Bezug auf GMP-konforme zelluläre Ausgangsmaterialien werden die logistischen Herausforderungen für Entwickler und Hersteller von Therapien erleichtern, indem sie den Übergang von der Forschung zur Herstellung von Zell- und Gentherapien der nächsten Generation rationalisieren.

Discovery hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung und erfolgreiche klinische Umsetzung von Zell- und Gentherapien zu beschleunigen, die die Behandlungsansätze für Krebs und andere komplexe Krankheiten revolutionieren. Dies erfordert einen schnellen und zuverlässigen Zugang zu hochwertigen, gut charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien, die Discovery Forschern und Herstellern weltweit zur Verfügung stellen kann.

„Die richtigen GMP-konformen Kryokonservierungsprodukte sind entscheidend für die Versorgung der Industrie mit dem klinischen Material, das benötigt wird, um den Übergang von der Forschung und Entwicklung zur Vermarktung zu beschleunigen", sagte Dominic Clarke, Chief Technical Officer für Zell- und Gentherapie bei Discovery. „Discovery bietet jetzt branchenführende, zuverlässige kryokonservierte Leukopaks an, die für die Forschung und die GMP-konforme Herstellung benötigt werden. Entwickler von Zelltherapien, die mit Discovery zusammenarbeiten, können ihre Herstellungsprozesse vereinfachen und beschleunigen und gleichzeitig auf die Qualität und Unterstützung vertrauen, die Discovery Wissenschaftlern weltweit bietet

Discovery hat die Kryokonservierungsprotokolle optimiert und kontrolliert, um hochwertige Leistungsspezifikationen zu erreichen, die GMP-konforme Herstellungsanforderungen unterstützen und den Entwicklern von Zell- und Gentherapien einen nahtlosen Übergang ihrer fortschrittlichen Therapieprozesse ermöglichen. In Kombination mit den isolierten Immunzellen, den erkrankten menschlichen Bioproben und den multiautomatischen Biomarker-Dienstleistungen von Discovery bietet das Zell- und Gentherapie-Portfolio von Discovery Forschern und Herstellern eine einzigartige, integrierte Lösung, um die Entwicklung neuer Therapien von der frühen Forschung bis zur klinischen Herstellung zu rationalisieren.

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences, the Biospecimen and Biomarker Specialists,™ ist ein führender Anbieter von hochgradig charakterisiertem zellulärem Ausgangsmaterial für den Einsatz in der Zell- und Gentherapie-Forschung, -Entwicklung und -Herstellung, verbunden mit fachkundigen multiautomatischen Analysediensten. Wir bieten einen der größten rückrufbaren Spenderpools, Research Use Only (RUO) und klinisches (GMP) frisches und kryokonserviertes menschliches Zellmaterial zur Unterstützung von Zell- und Gentherapieprogrammen jeder Größenordnung von Anfang bis Ende.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, damit wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit getroffen werden können. Wir sind: Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

