Discovery Life Sciences оптимизирует производство для клеточной и генной терапии

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама, США), 17 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее "Discovery"), специализирующаяся в производстве биообразцов и биомаркеров, сегодня объявила о расширении своего ассортимента продукции клинического применения, соответствующей требованиям надлежащей производственной практики (GMP), за счет выпуска Discovery Cryo Leukopaks (GMP). Расширенные возможности компании в отношении исходных клеточных материалов, соответствующих требованиям GMP, облегчат решение логистических проблем для разработчиков и производителей лекарственных средств за счет оптимизации процесса перехода от исследований к производству препаратов для клеточной и генной терапии нового поколения.

Discovery стремится ускорить разработку и переход к клиническому применению препаратов для клеточной и генной терапии, радикально меняющих подходы к лечению онкологических и других сложных заболеваний. Для этого требуется быстрый и надежный доступ к высококачественным и хорошо изученным исходным клеточным материалам человека, которые компания Discovery имеет уникальную возможность предоставлять исследователям и производителям по всему миру.

«Надлежащие криоконсервированные продукты, соответствующие требованиям GMP, критически важны для обеспечения отрасли клиническими материалами, необходимыми для ускорения перехода от исследований и разработок к коммерческому использованию, — заявил главный технический специалист Discovery по клеточной и генной терапии Доминик Кларк (Dominic Clarke). — В настоящее время Discovery предлагает являющиеся лучшими в отрасли надежные криоконсервированные лейкопаки, необходимые для поддержки исследований и производства в соответствии с требованиями GMP. Разработчики средств клеточной терапии, сотрудничающие с Discovery, смогут упростить и ускорить свои производственные процессы, полагаясь на качество и поддержку, обеспечиваемые компанией Discovery научным работникам по всему миру».

Компания Discovery оптимизировала и контролировала протоколы криоконсервации для достижения высококачественных функциональных характеристик, отвечающих требованиям производства в соответствии с принципами GMP и позволяющих разработчикам средств клеточной и генной терапии беспрепятственно преобразовывать свои процессы передовой терапии. В сочетании с изолированными иммуноцитами, биообразцами заболевших людей и возможностями мультиомического анализа биомаркеров, предоставляемыми компанией Discovery, ее ассортимент средств клеточной и генной терапии обеспечивает исследователям и производителям уникальное комплексное решение для оптимизации разработки новых препаратов от ранних исследований до клинического производства.

Информация о компании Discovery Life Sciences

Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™, является одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии. Мы предлагаем один из крупнейших востребуемых донорских пулов, содержащий свежие и криоконсервированные клеточные материалы человека, предназначенные только для исследований (RUO) и клинического применения (GMP), для поддержки программ клеточной и генной терапии в любых масштабах от начала до конца.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере исследований, разработок и производства с высочайшей на рынке степенью оперативности. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на странице по адресу: dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

