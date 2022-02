Discovery Life Sciences simplifie la production de cellules et de thérapies géniques grâce à un plus grand nombre de matières premières cellulaires humaines

HUNTSVILLE, Alabama, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), les spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs™, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille de produits de qualité clinique conformes aux BPF avec le lancement de Discovery Cryo Leukopaks™ (BPF). Les capacités étendues de l'entreprise autour des matières premières cellulaires conformes aux BPF permettront de relever les défis logistiques des développeurs et des fabricants de produits thérapeutiques en rationalisant la transition entre la recherche et la fabrication des thérapies cellulaires et géniques de nouvelle génération.

Discovery s'engage à accélérer le développement et l'application clinique réussie des thérapies cellulaires et géniques, qui révolutionnent les approches thérapeutiques du cancer et d'autres maladies complexes. Pour ce faire, il faut disposer d'un accès rapide et fiable à des matières premières cellulaires humaines de haute qualité et bien caractérisées que Discovery est particulièrement bien placée pour fournir aux chercheurs et aux fabricants du monde entier.

« Les bons produits de cryoconservation conformes aux BPF sont essentiels pour fournir à l'industrie le matériel clinique nécessaire pour accélérer la transition de la R&D à la commercialisation », a déclaré Dominic Clarke, directeur technique de la thérapie cellulaire et génique de Discovery. « Discovery propose désormais des leucopaks cryoconservés fiables et à la pointe de l'industrie, qui sont nécessaires pour soutenir la recherche et la fabrication conforme aux BPF. Les développeurs de thérapies cellulaires qui s'associent à Discovery pourront simplifier et accélérer leurs processus de fabrication tout en faisant confiance à la qualité et au soutien que Discovery apporte aux scientifiques du monde entier. »

Discovery a optimisé et contrôlé les protocoles de cryoconservation afin d'obtenir des spécifications de performance de haute qualité qui prennent en charge les exigences de fabrication conformes aux BPF et permettent aux développeurs de thérapies cellulaires et géniques d'effectuer une transition transparente de leurs processus de thérapie avancée. Combiné aux cellules immunitaires isolées, aux biospécimens humains malades et aux capacités de services de biomarqueurs multi-omiques de Discovery, le portefeuille de thérapies cellulaires et géniques de Discovery offre aux chercheurs et aux fabricants une solution unique et intégrée pour rationaliser l'avancement des nouvelles thérapies, de la recherche précoce à la fabrication clinique.

Discovery Life Sciences, the Biospecimen and Biomarker Specialists™, est un fournisseur de premier plan de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées, intégrées à des services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser la recherche, le développement et la fabrication de thérapies cellulaires et géniques. Nous proposons l'un des plus grands pools de donneurs rappelables, du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé de qualité clinique (BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO), afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique à n'importe quelle échelle, du début à la fin.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe Discovery mobilise et consulte les clients afin de surmonter les obstacles plus rapidement et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche, de développement et de fabrication à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !) Pour plus d'informations, visitez dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

