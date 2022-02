Spoločnosť Discovery Life Sciences zefektívňuje výrobu bunkovej a génovej terapie vďaka rozšíreným ľudským bunkovým východiskovým materiálom

HUNTSVILLE, Alabama, 17. februára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (Discovery), špecialista na biologické vzorky a biomarkery™, dnes oznámila rozšírenie svojho portfólia produktov na klinické použitie v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe (GMP) o produkty Discovery Cryo Leukopaks™ (GMP). Rozšírené možnosti spoločnosti v oblasti bunkových východiskových materiálov v súlade so zásadami GMP zjednodušia logistické problémy pre vývojárov a výrobcov liečiv tým, že zefektívnia prechod od výskumu k výrobe bunkových a génových terapií novej generácie.

Spoločnosť Discovery sa zaviazala urýchliť vývoj a úspešné klinické využitie bunkových a génových terapií, ktoré prinášajú revolúciu v liečbe rakoviny a iných komplexných ochorení. To si vyžaduje rýchly a spoľahlivý prístup k vysokokvalitným, dobre charakterizovaným ľudským bunkovým východiskovým materiálom a spoločnosť Discovery má jedinečnú možnosť poskytovať ich výskumníkom a výrobcom na celom svete.

„Správne produkty na kryoprezerváciu, ktoré sú v súlade so zásadami GMP, sú rozhodujúce na to, aby sa odvetviu poskytol klinický materiál potrebný na urýchlenie prechodu od výskumu a vývoja ku komercializácii," povedal Dominic Clarke, technický riaditeľ pre bunkovú a génovú terapiu spoločnosti Discovery. „Spoločnosť Discovery teraz ponúka špičkové, spoľahlivé kryoprezervované leukopaky, ktoré sú potrebné na podporu výskumu a výroby v súlade so zásadami GMP. Vývojári bunkovej terapie, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Discovery, budú môcť zjednodušiť a urýchliť svoje výrobné procesy a zároveň dôverovať kvalite a podpore, ktorú Discovery poskytuje vedcom na celom svete."

Spoločnosť Discovery optimalizuje a kontroluje protokoly kryokoprezervácie na dosiahnutie vysokokvalitných výkonnostných špecifikácií, ktoré spĺňajú výrobné požiadavky v súlade so zásadami GMP a umožňujú vývojárom bunkovej a génovej terapie bezproblémovú transformáciu ich pokročilých terapeutických procesov. V kombinácii s izolovanými imunitnými bunkami spoločnosti Discovery, chorými ľudskými biologickými vzorkami a možnosťami služieb v oblasti multiomických biomarkerov prináša portfólio bunkovej a génovej terapie spoločnosti Discovery výskumníkom a výrobcom jedinečné integrované riešenie na zefektívnenie vývoja nových terapií, od počiatočného výskumu až po klinickú výrobu.

O spoločnosti Discovery Life Sciences

Spoločnosť Discovery Life Sciences, the Biospecimen and Biomarker Specialists,™ je popredným poskytovateľom vysoko-charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov integrovaných s odbornými multi-omickými analytickými službami na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie. Ponúkame jednu z najväčších skupín darcov, ktorých možno stiahnuť z trhu, čerstvé a kryoprezervované ľudské bunkové materiály iba na výskumné použitie (RUO) a klinické použitie (GMP) na podporu výrobných programov bunkovej a génovej terapie v akomkoľvek rozsahu, od začiatku až do konca.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby medzi prvými na trhu rýchlejšie prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie dôležitých rozhodnutí v oblasti výskumu, vývoja a výroby. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences