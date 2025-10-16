Disease Modeling Coalition, созданная C-Path, начинает глобальную работу по борьбе с ВЗК у детей из европейского центра

АМСТЕРДАМ, 16 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Critical Path Institute® (C-Path) сегодня объявил об официальном запуске Critical Path Disease Modeling Coalition (CP-DMC) по воспалительным заболеваниям кишечника у детей (pIBD). Это многосторонняя государственно-частная инициатива по разработке количественных моделей прогрессирования и лечения заболеваний регуляторного уровня для ускорения и лучшего информирования о разработке и оценке лекарственных средств для лечения болезни Крона и язвенного колита у детей.

Проект, запущенный ведущими учеными и клиницистами из European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (E SPGHAN), в том числе профессором Лисси де Риддер (Lissy de Ridder), M.D., Ph.D., заведующей кафедрой педиатрии в Leiden University Medical Center, базирующемся в Женеве, и поддерживаемый фондом Crohn's & Colitis Foundation, базирующимся в Нью-Йорке, объединяет опыт и возможности в медицинской практике, анализ клинических и реальных данных и процессов и регуляторную науку для создания эталонных имитационных моделей, пригодных для использования в разных программах и разными спонсорами.

CP-DMC создается с помощью Quinten Health в качестве базового ИИ и партнера по моделированию заболеваний, работая вместе с Программой количественной медицины C-Path и Центром сотрудничества по работе с данными для интеграции данных клинических испытаний и реальных данных в масштабе для разработки и применения моделей.

«Запуск проекта CP-DMC по борьбе с ВЗК у детей представляет собой ключевой шаг в разработке лекарств для детей с хроническими воспалительными заболеваниями», — сказала Сесиль Оливьер (Cécile Ollivier), вице-президент C-Path по глобальным вопросам и руководитель CP-DMC. «Благодаря этому доконкурентному сотрудничеству, которое объединяет регулирующие органы, врачей, отрасль и людей, живущих с этим заболеванием, в глобально согласованную структуру, мы можем предоставить инструменты, которые отражают реальную сложность заболевания и ускоряют инновации там, где это наиболее необходимо».

Модели преобразуют интегрированные продольные наборы данных в действенные количественные описания траекторий заболевания, ответа на лечение и вариабельности в педиатрических популяциях. Разработанные для информирования регуляторных органов и оптимизации испытаний, они будут служить в качестве многоразовых платформ, которые снижают нагрузку на пациентов и усиливают генерацию доказательств в рамках всех программ.

«Эта инициатива является важной возможностью согласовать данные, опыт и регуляторную науку, чтобы закрыть пробел в разработке лекарств для лечения ВЗК у детей», — сказала профессор де Риддер. «Мы гордимся тем, что поддерживаем проект, который ставит потребности детей в центр научных инноваций».

Проект CP-DMC «ВЗК у детей» служит доказательством концепции для более широкой платформы коалиции по моделированию заболеваний. После успеха пилотных проектов CP-DMC будет расширяться для поддержки портфелей с несколькими показаниями, с развивающейся структурой, предназначенной для обеспечения устойчивости, влияния на нормативно-правовую базу и актуальности для пациентов.

«Фонд рад предоставить свой опыт данной коалиции с целью ускорения одобрения новых методов лечения детей с ВЗК во всем мире», — сказал Алан Мосс (Alan Moss), доктор медицинских наук, главный научный сотрудник фонда Crohn's & Colitis.

C-Path предлагает отраслевым партнерам и владельцам данных выразить заинтересованность в предоставлении наборов данных и присоединиться к инициативе по формированию следующего этапа этой работы. Чтобы выразить заинтересованность, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

О Critical Path Institute

Основанный в 2005 году в качестве государственно-частного партнерства в ответ на инициативу Critical Path Initiative от FDA, Critical Path Institute® (C-Path) отмечает 20-летие своей деятельности как жизненно важная, независимая, некоммерческая организация. Миссия C-Path заключается в руководстве совместными усилиями по продвижению наиболее передовых методов лечения людей во всем миру. Признанный первопроходец в области ускоренной разработки лекарственных препаратов, C-Path стал учредителем целого ряда международных консорциумов, программ и инициатив, которые на сегодняшний день объединяют свыше 1600 ученых, представителей государственных и регулирующих органов, академических кругов, пациентских организаций, фондов по борьбе с различными заболеваниями, а также фармацевтических и биотехнологических компаний. Члены команды работают в различных странах и регионах мира, а штаб-квартира C-Path расположена в Тусоне (Tucson), штат Аризона. Европейский филиал C-Path находится в Амстердаме, Нидерланды. Для получения дополнительной информации посетите c-path.org.

