Koalice pro modelování nemocí C-Path zahajuje z evropského centra globální práci v oblasti pediatrických zánětlivých střevních onemocnění
Oct 16, 2025, 20:55 ET
AMSTERDAM, 16. října 2025 /PRNewswire/ -- Critical Path Institute® (Ústav kritické cesty; C-Path) dnes oznámil oficiální zahájení činnosti Koalice pro modelování kritické cesty nemoci (CP-DMC) v oblasti pediatrických zánětlivých střevních onemocnění (pIBD). Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci iniciativy s účastí více zainteresovaných stran. Jejím cílem je vyvinout kvantitativní modely progrese onemocnění a péče na úrovni regulačních orgánů, aby se urychlil a zlepšil vývoj a hodnocení léků pro pediatrickou Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu.
Projekt byl zahájen za účasti předních badatelů a klinických lékařů z Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu ((ESPGHAN), včetně profesorky Lissy de Ridderové, M.D., Ph.D., vedoucí oddělení pediatrie Lékařského centra Univerzity v Leidenu se sídlem v Ženevě, a za podpory nadace Crohn's & Colitis Foundation se sídlem v New Yorku. Projekt sdružuje odborné znalosti a schopnosti v oblasti lékařské praxe, vědy o klinické praxi a dat z reálného světa a regulační vědy s cílem vytvořit účelové referenční simulační modely použitelné v různých programech a pro různé sponzory.
CP-DMC vzniká ve spolupráci se společností Quinten Health jako zakládajícím partnerem v oblasti umělé inteligence a modelování nemocí, která spolupracuje s programem kvantitativní medicíny C-Path a centrem pro spolupráci v oblasti dat s cílem začlenit klinické studie a data z reálného světa v měřítku pro vývoj a aplikaci modelů.
„Zahájení projektu CP-DMC Pediatric IBD představuje klíčový krok v tom, jak vyvíjíme léky pro děti s chronickými zánětlivými onemocněními," uvedla Cécile Ollivierová, viceprezidentka C-Path pro globální záležitosti a vedoucí CP-DMC. „Díky této spolupráci před fází komerční konkurence, která spojuje regulační orgány, klinické lékaře, daný obor a lidi žijící s tímto onemocněním v globálně sladěném rámci, můžeme poskytnout nástroje, které odrážejí skutečnou složitost onemocnění a urychlují inovace tam, kde jsou nejvíce potřebné."
Modely transformují integrované longitudinální datové soubory na použitelné kvantitativní popisy průběhu onemocnění, reakce na léčbu a variability v pediatrické populaci. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly informace pro regulační žádosti a optimalizovaly klinické zkoušky, a budou sloužit jako opakovaně použitelné platformy, které snižují zátěž pacientů a posilují generování důkazů v rámci programů.
„Tato iniciativa představuje významnou příležitost pro sjednocení dat, odborných znalostí a regulační vědy s cílem překlenout mezeru ve vývoji pediatrických léků pro IBD," uvedla profesorka de Ridderová. „Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat projekt, který staví potřeby dětí do středobodu vědecké inovace."
Projekt CP-DMC pro pediatrická IBD slouží jako důkaz koncepce pro širší platformu koalice pro modelování nemocí. Po úspěšných pilotních projektech se CP-DMC rozšíří o podporu portfolia s více indikacemi, s vyvíjející se strukturou navrženou tak, aby zajistila udržitelnost, regulační dopad a relevanci pro pacienty.
„Nadace je velice ráda, že může této koalici poskytnout své odborné znalosti s cílem urychlit schvalování nových terapií pro děti s IBD po celém světě," řekl Alan Moss, M.D., vědecký ředitel Crohn's & Colitis Foundation.
C-Path vyzývá partnery z oboru a vlastníky dat, aby projevili zájem o poskytnutí datových souborů a připojili se k iniciativě s cílem utvářet další fázi této práce. Zájemci se mohou přihlásit na adrese [email protected].
O Ústavu kritické cesty
Critical Path Institute® (C-Path) byl založen v roce 2005 jako partnerství veřejného a soukromého sektoru v reakci na Iniciativu kritické cesty amerického Úřadu pro kontrolu léčiv, a letos slaví 20. výročí své existence jako významná nezávislá nezisková organizace. Posláním C-Path je vést spolupráci, která přispívá k lepšímu léčení lidí po celém světě. C-Path, celosvětově uznávaný jako průkopník v urychlování vývoje léčiv, založil řadu mezinárodních konsorcií, programů a iniciativ, které v současné době zahrnují více než 1 600 vědců a zástupců vládních a regulačních orgánů, vědecké sféry, pacientských organizací, nadací zabývajících se nemocemi a farmaceutických a biotechnologických společností. C-Path má obětavé členy týmů po celém světě, její globální sídlo se nachází v Tucsonu v Arizoně a evropská pobočka C-Path má sídlo v Amsterdamu v Nizozemsku. Další informace naleznete na c-path.org.
