La Coalition pour la modélisation des maladies de C-Path entame des travaux internationaux sur les MICI pédiatriques à partir d'un centre européen

AMSTERDAM, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le Critical Path Institute® (C-Path) annonce aujourd'hui le lancement officiel de la Critical Path Disease Modeling Coalition (CP-DMC) sur les maladies inflammatoires de l'intestin pédiatriques (pIBD). Il s'agit d'une initiative publique-privée multipartite visant à développer des modèles quantitatifs de progression de la maladie et de soins de qualité réglementaire afin d'accélérer et de mieux informer le développement et l'évaluation de médicaments pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique chez l'enfant.

Lancé avec des universitaires et des cliniciens de premier plan de la Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques (ESPGHAN), basée à Genève, dont la professeure Lissy de Ridder, M.D., Ph.D., cheffe du département de pédiatrie du centre médical de l'université de Leiden, et soutenu par la Crohn's & Colitis Foundation, basée à New York, le projet rassemble l'expertise et les capacités en matière de pratique médicale, de science des données cliniques et du monde réel, et de science réglementaire pour construire des modèles de simulation de référence adaptés et utilisables dans tous les programmes et par tous les promoteurs.

Le CP-DMC est établi avec Quinten Health, partenaire fondateur de la modélisation des maladies par IA, en collaboration avec le programme de médecine quantitative et le centre de collaboration des données de C-Path afin d'intégrer les données des essais cliniques et du monde réel à grande échelle pour le développement et l'application de modèles.

« Le lancement du projet CP-DMC Pediatric IBD est une étape cruciale dans le parcours de développement des médicaments pour les enfants atteints de maladies inflammatoires chroniques », déclare Cécile Ollivier, vice-présidente des affaires mondiales de C-Path et responsable du CP-DMC. « Grâce à cette collaboration préconcurrentielle qui réunit les régulateurs, les cliniciens, l'industrie et les personnes vivant avec la maladie dans un cadre international harmonisé, nous pouvons fournir des outils qui reflètent la complexité réelle de la maladie et accélérer l'innovation là où elle est le plus nécessaire. »

Les modèles transformeront des ensembles de données longitudinales intégrées en descriptions quantitatives exploitables des trajectoires de la maladie, de la réponse au traitement et de la variabilité dans les populations pédiatriques. Conçus pour étayer les demandes réglementaires et optimiser les essais, ils serviront de plateformes réutilisables qui réduiront la charge des patients et renforceront la production de données probantes dans tous les programmes.

« Cette initiative est une opportunité majeure d'aligner les données, l'expertise et la science réglementaire afin de combler le fossé dans le développement de médicaments pédiatriques pour les MICI », se réjouit la professeure de Ridder. « Nous sommes fiers de soutenir un projet qui place les besoins des enfants au centre de l'innovation scientifique. »

Le projet CP-DMC Pediatric IBD est une preuve de concept pour la plateforme plus large de coalition de modélisation des maladies. Après la réussite des projets pilotes, le CP-DMC s'étendra à la prise en charge des portefeuilles multi-indications, avec une structure évolutive conçue pour assurer la durabilité, l'impact réglementaire et la pertinence pour les patients.

« La Fondation est ravie d'apporter son expertise à cette coalition, dans le but d'accélérer l'approbation de nouvelles thérapies pour les enfants atteints de MICI dans le monde entier », affirme Alan Moss, M.D., directeur scientifique de la Crohn's & Colitis Foundation.

C-Path invite les partenaires de l'industrie et les propriétaires de données à manifester leur intérêt pour fournir des ensembles de données et se joindre à l'initiative afin de définir la prochaine phase de ce travail. Pour manifester votre intérêt, veuillez contacter [email protected].

À propos du Critical Path Institute

Fondé en 2005 en tant que partenariat public-privé en réponse à l'initiative « Critical Path » de la FDA, le Critical Path Institute® (C-Path) célèbre son 20e anniversaire en tant qu'organisation à but non lucratif vitale et indépendante. La mission du C-Path est de mener des collaborations qui permettent d'améliorer les traitements pour les populations du monde entier. Reconnu mondialement comme un pionnier de l'accélération du développement de médicaments, C-Path a mis en place de nombreux consortiums, programmes et initiatives internationaux qui regroupent actuellement plus de 1 600 scientifiques et représentants d'agences gouvernementales et réglementaires, d'universités, d'associations de patients, de fondations de lutte contre les maladies et de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Avec des membres d'équipe dédiés répartis dans le monde entier, le siège mondial du C-Path est situé à Tucson, en Arizona, et la filiale européenne du C-Path a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, consultez le site c-path.org.

Relations avec la presse :

Roxan Triolo Olivas

C-Path

520.954.1634

[email protected]

Kissy Black

C-Path

615.310.1894

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2682850/Crit_Path_20_years_logo_color.jpg