DMEGC Solar a reçu deux certifications SSI ESG Silver, démontrant une performance de premier plan dans l'industrie

JINHUA, Chine, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 15 octobre, DMEGC Solar a réalisé une nouvelle avancée significative en matière de développement durable, ses deux bases de modules de Sihong et Lianyungang, dans la province de Jiangsu, ayant passé l'audit mené par la Solar Stewardship Initiative (SSI) avec des performances exceptionnelles. Les bases ont reçu la certification Silver, le niveau le plus élevé de l'industrie photovoltaïque, soulignant que les pratiques ESG de DMEGC Solar sont de plus en plus reconnues au niveau international.

DMEGC Solar awarded two SSI ESG Silver certifications, demonstrating industry-leading performance

SSI est un programme d'assurance de la durabilité de l'énergie solaire lancé conjointement par Solar Power Europe et Solar Energy UK, qui vise à promouvoir une chaîne de valeur de l'énergie solaire plus responsable, plus transparente et plus durable. En octobre 2023, l'organisation a publié sa première série de normes ESG, qui évaluent systématiquement les performances globales des entreprises manufacturières en matière de développement durable selon trois dimensions : la gouvernance et l'éthique des affaires, la protection de l'environnement, les droits de l'homme et les droits du travail.

Notamment, selon la dernière orientation politique de la SSI, au cours des trois prochaines années, tous les modules photovoltaïques exportés par les membres de la SSI vers les principaux marchés européens devront se conformer à des exigences strictes en matière de gestion ESG et de traçabilité de bout en bout. Cela signifie que la certification SSI devient progressivement un "passeport" essentiel pour les entreprises photovoltaïques afin d'accéder au marché européen, les capacités ESG et de traçabilité devenant des facteurs clés dans la concurrence internationale. La certification des bases de Sihong et de Lianyungang de DMEGC indique également que 100 % de ses modules de type N sont conformes aux normes SSI, ce qui l'aidera à maintenir sa compétitivité à l'exportation vers le marché européen.

En tant qu'entreprise intégrant le développement durable dans sa stratégie de base, DMEGC Solar optimise en permanence sa structure de gouvernance d'entreprise et son système de gestion, en promouvant activement le développement synergique de la valeur économique, environnementale et sociale. Les performances ESG de l'entreprise ont été reconnues à plusieurs reprises par des institutions faisant autorité, notamment par la note BBB de MSCI ESG, la note A- de CDP Water Security, la note B de Climate Change et la certification Silver d'Ecovadis, ce qui lui permet d'être constamment à la pointe du progrès en matière d'ESG.

L'obtention simultanée de la certification SSI ESG Silver pour les deux bases permettra non seulement d'améliorer la crédibilité et la compétitivité de DMEGC Solar sur le marché international, renforçant ainsi sa position avantageuse sur le marché européen, mais incitera également l'entreprise à approfondir le développement de son système ESG, contribuant ainsi à un avenir plus transparent, plus responsable et plus durable pour la chaîne de l'industrie photovoltaïque mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803604/DMEGC_Solar_awarded_two_SSI_ESG_Silver_certifications.jpg