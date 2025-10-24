DMEGC Solar erhält zwei SSI ESG-Silber-Zertifizierungen und beweist damit seine branchenführende Leistung

JINHUA, China, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 15. Oktober erzielte DMEGC Solar einen weiteren bedeutenden Durchbruch in der nachhaltigen Entwicklung, da seine beiden Modulstandorte in Sihong und Lianyungang in der Provinz Jiangsu das von der Solar Stewardship Initiative (SSI) durchgeführte Audit mit hervorragenden Leistungen bestanden. Die Basen wurden mit der Silber-Zertifizierung ausgezeichnet, der höchsten Stufe in der Photovoltaik-Branche, was unterstreicht, dass die ESG-Praktiken von DMEGC Solar eine weitere internationale Anerkennung erfahren.

SSI ist ein Programm zur Sicherung der Nachhaltigkeit in der Solarbranche, das gemeinsam von Solar Power Europe und Solar Energy UK ins Leben gerufen wurde, um eine verantwortungsvollere, transparentere und nachhaltigere Wertschöpfungskette in der Solarbranche zu fördern. Im Oktober 2023 veröffentlichte die Organisation ihre erste Reihe von ESG-Standards, die systematisch die umfassende Leistung produzierender Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung in drei Dimensionen bewerten: Unternehmensführung und Geschäftsethik, Umweltschutz sowie Menschen- und Arbeitnehmerrechte.

Gemäß der jüngsten SSI-Richtlinie müssen innerhalb der nächsten drei Jahre alle Photovoltaikmodule, die von SSI-Mitgliedern in europäische Kernmärkte exportiert werden, die strengen Anforderungen an das ESG-Management und die durchgängige Rückverfolgbarkeit vollständig erfüllen. Dies bedeutet, dass die SSI-Zertifizierung allmählich zu einem entscheidenden "Pass" für Photovoltaikunternehmen wird, um Zugang zum europäischen Markt zu erhalten, wobei sich ESG- und Rückverfolgbarkeitsfähigkeiten als Schlüsselfaktoren im internationalen Wettbewerb erweisen. Die Zertifizierung der DMEGC-Standorte in Sihong und Lianyungang bedeutet auch, dass 100 % der N-Typ-Module den SSI-Normen entsprechen, was dem Unternehmen helfen wird, seine Wettbewerbsfähigkeit beim Export auf den europäischen Markt zu erhalten.

Als ein Unternehmen, das die nachhaltige Entwicklung in seine Kernstrategie integriert, optimiert DMEGC Solar kontinuierlich seine Corporate-Governance-Struktur und sein Managementsystem und fördert aktiv die synergetische Entwicklung von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Werten. Die ESG-Leistungen des Unternehmens wurden wiederholt von maßgeblichen Institutionen anerkannt, darunter ein MSCI ESG BBB-Rating, ein CDP Water Security A- Rating, ein Climate Change B-Rating und eine Ecovadis Silber-Zertifizierung, womit das Unternehmen in der Branche bei ESG-Fortschritten stets führend ist.

Die gleichzeitige Erlangung der SSI ESG Silber-Zertifizierung für die beiden Standorte wird nicht nur die Glaubwürdigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von DMEGC Solar auf dem internationalen Markt erhöhen und die vorteilhafte Position des Unternehmens auf dem europäischen Markt weiter stärken, sondern das Unternehmen auch dazu inspirieren, die Entwicklung seines ESG-Systems zu vertiefen und zu einer transparenteren, verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Zukunft der globalen Photovoltaik-Industriekette beizutragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803604/DMEGC_Solar_awarded_two_SSI_ESG_Silver_certifications.jpg