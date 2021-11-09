Доктор медицины и философии Сонья Кваратино назначена в совет директоров Ichnos Sciences

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Транснациональная биотехнологическая компания Ichnos Sciences Inc., разрабатывающая инновационные биопрепараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, объявила о назначении доктора медицины и доктора философии Соньи Кваратино (Sonia Quaratino) независимым членом ее совета директоров. Д-р Кваратино имеет более чем 25-летний опыт в сфере иммунологических и клинических исследований в биотехнологических и фармацевтических компаниях, являлась членом многочисленных правлений и контролировала реализацию исследовательских программ в ведущих академических учреждениях. На последнем месте работы д-р Кваратино была главным медицинским специалистом инновационной биотехнологической компании Kymab, специализирующейся на иммунологии и иммуноонкологии, которая в апреле 2021 года была приобретена компанией Sanofi.

«Мы счастливы видеть Сонью в составе совета директоров Ichnos, — заявил президент и генеральный директор компании Ichnos Sciences, доктор медицины Кирил Конто (Cyril Konto). — Результатом ее работы стало внедрение множества инновационных и эффективных средств для лечения онкологических и воспалительных заболеваний. Ее компетенция в сфере научных исследований и разработок превосходно впишется в работу нашего совета на фоне ускорения разработки компанией Ichnos полиспецифических антител против гематологических злокачественных новообразований и солидных опухолей».

Д-р Кваратино является председателем Научно-клинического консультативного совета компании STipe Therapeutics с мая 2020 года и внешним директором компании TargoVax ASA с марта 2021 года. Ранее она занимала должности руководителя международной клинической программы в области трансляционной клинической онкологии в компании Novartis, главного медицинского специалиста и советника по иммунологии в компании Merck Serono, а также была профессором иммунологии Саутгемптонского университета. Д-р Кваратино получила медицинское образование и степень доктора медицины в области гематологии и онкологии в Университете Палермо, а степень доктора философии по иммунологии — в Имперском колледже Лондона.

«Я рада вступлению в совет директоров Ichnos Sciences и с нетерпением ожидаю возможности внести свой вклад в работу компании по продвижению ее разработок в области лекарственных средств для лечения рака с использованием би- и полиспецифических антител. Платформа BEAT®1 несет в себе большие перспективы, и я рада помочь коллективу компании в реализации ее стратегии исследований и разработок», — заявила д-р Кваратино.

«Значительный опыт Соньи в качестве руководителя академического и научно-исследовательского уровней станет замечательным дополнением к нашему и без того выдающемуся совету, — заявил председатель совета директоров компании Ichnos Sciences Гленн Салданья (Glenn Saldanha). — Помимо достижений в сфере НИОКР, она имеет экспертные знания и большой практический опыт в области слияний и поглощений, а также руководства коллективами в инновационных биотехнологических организациях, что является бесценным приобретением для компании Ichnos».

Помимо своей профессиональной и академической работы, д-р Кваратино является членом Генерального медицинского совета в Великобритании, Американского общества клинической онкологии и Американской ассоциации научных исследований в области раковых заболеваний. Кроме того, она является автором 50 научных публикаций, выступала с докладами на более чем 150 международных конференциях и семинарах, а также в качестве рецензента многочисленных научных журналов и изданий.

Информация о компании Ichnos Sciences Inc.

Транснациональная биотехнологическая компания Ichnos с полным производственным циклом, сохраняющая в своей работе дух новизны, меняет представления мира о новаторстве в медицине, осуществляя свои исследования и разработки в целях создания революционных лекарственных средств, ориентированных на конкретные онкологические и аутоиммунные заболевания. Главный офис компании расположен в Нью-Йорке. Особенностью Ichnos является быстрый переход к стадии клинических исследований при работе над проектами по лечению сложных заболеваний и комплексным методам лечения пациентов. Компания Ichnos Sciences, запатентовавшая свою технологическую платформу BEAT® и располагающая новаторскими коллективами на двух производственных объектах в Швейцарии, стремится к созданию качественно новых лекарственных средств, которые будут продлевать жизнь и повышать ее качество, открывая новую главу в развитии здравоохранения.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Grace Maguire (Грейс Магвайр)

Ichnos Sciences

[email protected]

1 Биспецифическое взаимодействие антител, основанное на Т-клеточном рецепторе

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SOURCE Ichnos Sciences Inc.