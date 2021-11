Ichnos Sciences menuje Soniu Quaratino, M.D., Ph.D., do svojho predstavenstva

NEW YORK, 9. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., globálna biotechnologická spoločnosť vyvíjajúca inovatívne biologické látky v oblasti onkológie a autoimunitných chorôb, oznámila, že Sonia Quaratino, MD, Ph.D., bola vymenovaná za nezávislú členku jej predstavenstva. Dr. Quaratino má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti imunologického výskumu, klinického vývoja v biotechnologických a farmaceutických spoločnostiach, pôsobila vo viacerých predstavenstvách a dohliadala na výskumné programy v popredných akademických ústavoch. Nedávno bola Dr. Quaratino vedúcou pre oblasť zdravotníctva v Kymab, spoločnosti zaoberajúcej sa inovatívnou biotechnológiou v imunológii a imunoonkológii, ktorú v apríli 2021 kúpila spoločnosť Sanofi.

„Máme šťastie, že Sonia sa stala členkou predstavenstva spoločnosti Ichnos," povedal Cyril Konto, M.D., prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Ichnos Sciences. „Jej práca viedla k zlepšeniu mnohých inovatívnych a účinných terapií na liečbu rakoviny a zápalových ochorení. Soniin talent na poli vedy a vývoja bude vynikajúcim doplnkom nášho predstavenstva, keďže Ichnos urýchľuje vývoj multišpecifických protilátok proti hematologickým malignitám a solídnym nádorom."

Dr. Quaratino je od mája 2020 predsedkyňou Vedeckého a klinického poradného zboru pre STipe Therapeutics a od marca 2021 je nevýkonnou riaditeľkou spoločnosti TargoVax ASA. Predtým zastávala úlohy vedúcej globálneho klinického programu v oblasti translačnej klinickej onkológie v spoločnosti Novartis, vyššej riaditeľky pre zdravotníctvo a poradkyne pre imunológiu v spoločnosti Merck Serono a bola profesorkou imunológie na univerzite v Southamptone. Dr. Quaratino získala lekársky titul a doktorát z hematológie-onkológie na univerzite v Palerme a titul Ph.D. v imunológii na Imperial College v Londýne.

„Som rada, že som sa pripojila k predstavenstvu spoločnosti Ichnos Sciences a teším sa, že prispejem k práci spoločnosti na rozvoji ich radu bišpecifických a multišpecifických protilátkových terapií proti rakovine. Platforma BEAT® 1, je veľkým prísľubom a som nadšená, že môžem pomôcť tímu napredovať v jeho stratégii v oblasti výskumu a vývoja," povedala Dr. Quaratino.

„Soniine významné skúsenosti na akademickej pôde ako aj vedúcej výskumu a vývoja budú obrovským prínosom pre naše už tak významné predstavenstvo," povedal Glenn Saldanha, predseda predstavenstva spoločnosti Ichnos Sciences. „Okrem jej skúseností z vedy a výskumu budú pre spoločnosť Ichnos neoceniteľné jej odborné znalosti v oblasti fúzií a akvizícií a vedenie tímov v inovatívnych biotechnologických organizáciách."

Okrem svojich profesionálnych a akademických úloh je Dr. Quaratino členkou Všeobecnej lekárskej rady v Spojenom kráľovstve, Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu a Americkej asociácie pre výskum rakoviny. Je autorkou 50 vedeckých publikácií, prednášala na viac ako 150 medzinárodných konferenciách a seminároch a pôsobila ako recenzentka pre mnohé vedecké časopisy a publikácie.

O spoločnosti Ichnos Sciences Inc.

Ichnos, plne integrovaná globálna biotechnologická spoločnosť s duchom start-upu, mení spôsob, akým svet premýšľa o inováciách v medicíne, a to prostredníctvom výskumu a vývoja transformačných liečebných postupov zameraných na onkologické a autoimunitné ochorenia. Spoločnosť so sídlom v New Yorku, NY, rýchlo napreduje v reťazci klinického štádia vývoja nových, prvotriednych návrhových liekov určených na riešenie komplexných chorôb a holistickú liečbu pacientov. So svojou patentovanou technologickou platformou BEAT®, spolu s priekopníckymi tímami na dvoch pracoviskách vo Švajčiarsku, chce spoločnosť Ichnos Sciences poskytovať prelomové liečebné terapie, ktoré predĺžia a zlepšia životy, a napíšu novú kapitolu v zdravotnej starostlivosti.

KONTAKT

Grace Maguire

Ichnos Sciences

[email protected]

1 Bišpecifické zapojenie protilátok na základe receptora T-buniek

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1680210/Ichnos_Logo.jpg

SOURCE Ichnos Sciences Inc.