Společnost Ichnos Sciences jmenuje do správní rady dr. Soniu Quaratinovou, Ph.D

NEW YORK, 10. listopadu 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Ichnos Sciences Inc., globální biotechnologická společnost, která vyvíjí inovativní biologická léčiva v oblasti onkologie a autoimunitních onemocnění, oznámila jmenování dr. Sonii Quaratinové, Ph.D na pozici nezávislé členky správní rady. Dr. Quaratinová má více než pětadvacet let zkušeností s imunologickým výzkumem a klinickým vývojem v biotechnologických a farmaceutických společnostech. Působila v mnoha správních radách a dohlížela na výzkumné programy v předních akademických institucích. Zatím naposledy dr. Quaratinová působila na pozici vedoucí lékařky společnosti Kymab, inovativní biotechnologické společnosti v oblasti imunologie a imunoonkologie, kterou v dubnu 2021 koupila společnost Sanofi.

„Máme obrovské štěstí, že Sonia přijala nabídku stát se členkou správní rady společnosti Ichnos," řekl dr. Cyril Konto, prezident a výkonný ředitel společnosti Ichnos Sciences. „Svou prací se zasloužila o zlepšení celé řady inovativních a efektivních terapií pro léčbu rakoviny a zánětlivých onemocnění. Soniny vědecké a vývojové schopnosti budou pro naši správní radu výjimečným přínosem, zejména nyní, kdy se společnost Ichnos snaží dále urychlovat vývoj multispecifických protilátek proti hematologickým malignitám a solidním nádorům."

Dr. Quaratinová je od května 2020 předsedkyní vědeckého a klinického poradního výboru společnosti STipe Therapeutics a od března 2021 nevýkonnou ředitelkou společnosti TargoVax ASA. Dříve působila jako vedoucí globálního klinického programu v oblasti translační klinické onkologie ve společnosti Novartis, jako vedoucí lékařka a poradkyně pro imunologii ve společnosti Merck Serono a jako profesorka imunologie na univerzitě v Southamptonu. Dr. Quaratinová získala lékařský titul a doktorát z hematologie a onkologie na Univerzitě v Palermu a doktorát z imunologie na Imperial College v Londýně.

„Těší mě, že se mohu stát členkou představenstva společnosti Ichnos Sciences a těším se, že budu moci této společnosti přispět k rozvoji portfolia bi- a multispecifických protilátek pro léčbu rakoviny. Platforma BEAT®1 je velice slibným projektem a já mám velkou radost z toho, že mohu týmu společnosti Ichnos Sciences pomoci posunout výzkumnou a vývojovou strategii kupředu," řekla dr. Quaratinová.

„Soniny rozsáhlé zkušenosti z akademické sféry i z oblasti výzkumu a vývoje budou obrovským přínosem pro naši správní radu, ve které se již nyní nacházejí významné osobnosti," uvedl Glenn Saldanha, předseda správní rady společnosti Ichnos Sciences. „Kromě vědeckých a výzkumných zkušeností budou pro společnost Ichnos neocenitelné také její zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic a zkušenosti s vedením týmů v inovativních biotechnologických organizacích."

Kromě své profesní a akademické činnosti je dr. Quaratinová také registrována v radě General Medical Council ve Velké Británii, a je členkou obou organizací - Americké společnosti pro klinickou onkologii a Americké asociace pro výzkum rakoviny. Je autorkou 50 vědeckých publikací, přednášela na více než 150 mezinárodních konferencích a seminářích a jako recenzentka přispívala do mnoha vědeckých časopisů a publikací.

O společnosti Ichnos Sciences Inc.

Společnost Ichnos, plně integrovaná globální biotechnologická společnost s filozofií start-upu, mění způsob, jakým svět vnímá inovace v medicíně, a to prostřednictvím svého výzkumu a vývoje v oblasti transformačních léčebných postupů, zaměřených na onkologická a autoimunitních onemocnění. Společnost se sídlem v New Yorku rychle rozvíjí klinickou fázi vývoje nových, prvotřídních potenciálních léčebných metod určených k léčbě složitých onemocnění a ke komplexní péči o pacienty. Společnost Ichnos Sciences má za pomoci své patentované technologické platformě BEAT® a revolučních týmů na dvou místech ve Švýcarsku za cíl zajišťovat přelomové léčebné terapie, které prodlouží a zlepší život pacientů a načnou tak zcela novou kapitolu zdravotnické péče.

1 Bispecifické zapojení protilátek na bázi T-buněčného receptoru

