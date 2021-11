Ichnos Sciences powołuje do zarządu dr n. med. Sonię Quaratino

NOWY JORK, 9 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., działająca na całym świecie spółka branży technologicznej, opracowująca nowatorskie leki stosowane w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych podała, że dr n. med. Sonię Quarantino powołano na funkcję niezależnego członka zarządu. Dr Quaratino posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w dziedzinie badań immunologicznych i rozwoju klinicznego prowadzonych w spółkach biotechnologicznych i farmaceutycznych, zasiadała w wielu organach zarządzających i nadzorowała programy badawcze w najbardziej liczących się instytucjach akademickich. Ostatnio dr Quaratino pełniła funkcję głównego lekarza w Kymab, nowatorskiej spółce biotechnologicznej zajmującej się immunologią i immunoonkologią, którą Sanofi nabyło w kwietniu 2021 r.

„Mamy szczęście, że Sofia dołączyła do zarządu Ichnos – powiedział lek. med. Cyril Konto, prezes i dyrektor generalny Ichnos Sciences. - Jej dorobek zawodowy zaowocował udoskonaleniem szeregu nowatorskich i skutecznych schematów leczenia nowotworów i chorób zapalnych. Naukowy i rozwojowy zmysł Sonii będzie doskonałym uzupełnieniem naszego zarządu, szczególnie że Ichnos przyspiesza tempo opracowywania wielospecyficznych przeciwciał przeciwko rozrostowym nowotworom układu krwiotwórczego i guzom litym".

Od maja 2020 r. dr Quaratino pełniła funkcję szefowej Naukowej i Klinicznej Rady Doradczej STipe Therapeutics, a od marca 2021 r. dyrektor TargoVax ASA. Wcześniej była liderką Ogólnoświatowego Programu Klinicznego Badań Stosowanych w Onkologii Klinicznej w Novartis, dyrektor medyczną i doradczynią ds. immunologii w Merck Serono oraz profesorką immunologii na Uniwersytecie Southampton. Dr Quaratino uzyskała tytuł lekarza medycyny i doktora nauk medycznych w dziedzinie hematologii i onkologii na Uniwersytecie w Palermo, a tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie immunologii w kolegium Imperial College London.

„Cieszę się, że dołączyłam do Rady Naukowej Ichnos i z niecierpliwością czekam na przystąpienie do pracy, jaką spółka zamierza podjąć w zakresie opracowywania schematów leczenia nowotworów z wykorzystaniem przeciwciał dwu i wielospecyficznych. Platforma BEAT®1 zapowiada się niezwykle obiecująco i cieszę się, że będę mogła pomóc zespołowi w rozwijaniu strategii działalności badawczo-rozwojowej" – powiedziała dr Quaratino.

„Ogromne doświadczenie, jakie Sonia zdobyła podczas działalności akademickiej i jako liderka badań i rozwoju, będzie nieocenionym uzupełnieniem naszej rady złożonej z wyjątkowych specjalistów – powiedział Glenn Saldanha, przewodniczący Rady Naukowej Ichnos. - Dla Ichnos nieocenione będzie również jej doświadczenie naukowe i badawcze, a także dotyczące zakresu fuzji i nabyć oraz przewodzenia zespołom nowatorskich spółek technologicznych".

Oprócz pełnienia szeregu funkcji zawodowych i akademickich dr Quaratino jest również członkinią Naczelnej Rady Medycznej Zjednoczonego Królestwa, Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Nowotworami. Jest autorką 50 publikacji naukowych, wygłaszała wykłady na ponad 150 międzynarodowych konferencjach i seminariach oraz pełniła funkcję recenzenta wielu czasopism i wydawnictw naukowych.

Ichnos Sciences Inc.

Ichnos, w pełni zintegrowana spółka biotechnologiczna o zasięgu globalnym, wykazująca się entuzjazmem startupu, zmienia sposób myślenia o innowacjach w medycynie poprzez prace badawczo-rozwojowe obejmujące przełomowe metody leczenia w onkologii i leczenia chorób autoimmunologicznych. Spółka z siedzibą w Nowym Jorku szybko zmierza do przeprowadzenia badań klinicznych nowych, pierwszych w swojej kategorii kandydatów na leki, opracowanych w celu rozwiązania problemu złożonych schorzeń i zapewnienia holistycznego podejścia do leczenia pacjentów. Z opatentowaną platformą technologiczną BEAT®, razem z pionierskimi zespołami pracującymi w dwóch obiektach w Szwajcarii, spółka Ichnos Sciences wyznaczyła sobie misję dostarczania przełomowych i skutecznych terapii, które przedłużą życie pacjentów i poprawią jego jakość, dopisując nowy rozdział do historii opieki zdrowotnej.

1 Bispecific Engagement by Antibodies based on the T-cell receptor (bispecyficzne przeciwciała angażujące receptor limfocytu T)

