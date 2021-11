NEW YORK, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc, une société mondiale de biotechnologie qui développe des produits biologiques innovants dans les domaines de l'oncologie et des maladies auto-immunes, a annoncé que la Dre Sonia Quaratino., Ph.D., a été nommée membre indépendant de son conseil d'administration. La Dre Quaratino a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans la recherche en immunologie et le développement clinique au sein de sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques. Il a siégé à de nombreux conseils d'administration et a supervisé des programmes de recherche dans des institutions universitaires de premier plan. Plus récemment, la Dre Quaratino a occupé le poste de directrice médicale de Kymab, une biotech innovante dans le domaine de l'immunologie et de l'immuno-oncologie qui a été rachetée par Sanofi en avril 2021.

« Nous sommes heureux que Sonia rejoigne le conseil d'administration d'Ichnos", a déclaré Dr. Cyril Konto, président et directeur général d'Ichnos Sciences. « Son travail a permis de faire progresser de nombreuses thérapies novatrices et efficaces pour traiter le cancer et les maladies inflammatoires. La perspicacité de Sonia en matière de science et de développement sera un excellent complément à notre conseil d'administration alors qu'Ichnos accélère le développement d'anticorps multispécifiques contre les hémopathies malignes et les tumeurs solides. »

La Dre Quaratino est présidente du conseil consultatif scientifique et clinique de STipe Therapeutics depuis mai 2020 et directrice non exécutive de TargoVax ASA depuis mars 2021. Auparavant, elle a occupé les postes de chef de programme clinique mondial en oncologie clinique translationnelle à Novartis, de directrice médicale principale et de conseillère en immunologie à Merck Serono, et a été professeure d'immunologie à l'Université de Southampton. La Dre Quaratino a obtenu son diplôme de médecine et son doctorat en hématologie-oncologie de l'Université de Palerme et son doctorat en immunologie de l'Imperial College de Londres.

« Je suis heureuse de me joindre au conseil d'administration d'Ichnos Sciences et je me réjouis à la perspective de contribuer aux travaux de l'entreprise visant à faire progresser son portefeuille de thérapies d'anticorps bi et multispécifiques contre le cancer. La plateforme1 BEAT® est très prometteuse et je suis heureuse d'aider l'équipe à faire avancer sa stratégie de recherche et de développement », a déclaré la Dre Quaratino.

« L'expérience significative de Sonia en tant que leader universitaire et de R&D sera un ajout formidable à notre conseil d'administration déjà distingué », a déclaré Glenn Saldanha, Président du Conseil d'administration d'Ichnos Sciences. En plus de ses antécédents scientifiques et de recherche, son expertise en fusions et acquisitions et son leadership au sein d'équipes d'organismes de biotechnologie novateurs seront inestimables pour Ichnos. »

En plus de ses fonctions professionnelles et universitaires, la Dre Quaratino est membre du General Medical Council du Royaume-Uni et membre de l'American Society for Clinical Oncology et de l'American Association for Cancer Research. Elle est l'auteur de 50 publications scientifiques, a fait des exposés lors de plus de 150 conférences et séminaires internationaux et a fait office d'examinatrice pour de nombreuses revues et publications scientifiques.

À propos d'Hologram Sciences, Inc.

Ichnos est une entreprise biotechnologique mondiale entièrement intégrée qui a l'esprit d'une start-up. Elle modifie la façon dont le monde conçoit l'innovation en médecine grâce à ses activités de recherche et de développement de traitements transformateurs centrés sur la maladie dans les domaines de l'oncologie et des maladies auto-immunes. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, fait rapidement progresser une filière clinique de nouveaux candidats de première classe conçus pour traiter des maladies complexes et traiter les patients de façon holistique. Grâce à sa plate-forme technologique brevetée BEAT®, ainsi que des équipes de pionniers sur deux sites en Suisse, Ichnos Sciences a pour mission de fournir des thérapies curatives révolutionnaires qui prolongeront et amélioreront la vie des gens, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le domaine des soins de santé.

CONTACT

Grace Maguire

Ichnos Sciences

[email protected]

1 Bispecific Engagement by Antibodies based on the T-cell receptor

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1680210/Ichnos_Logo.jpg

SOURCE Ichnos Sciences Inc.