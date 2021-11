Ichnos Sciences nombra a Sonia Quaratino, M.D., Ph.D., para su junta directiva

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., una compañía global de biotecnología que desarrolla productos biológicos innovadores en oncología y enfermedades autoinmunes, anunció que Sonia Quaratino, M.D., Ph.D., ha sido nombrada miembro independiente de su junta directiva. El doctor Quaratino tiene más de 25 años de experiencia en investigación en inmunología, desarrollo clínico en empresas biotecnológicas y farmacéuticas, ha formado parte de varias juntas y ha supervisado programas de investigación en instituciones académicas líderes. Más recientemente, el doctor Quaratino fue director médico de Kymab, una biotecnología innovadora en inmunología e inmuno-oncología que fue adquirida por Sanofi en abril de 2021.

"Tenemos la suerte de que Sonia se una a la junta directiva de Ichnos", dijo Cyril Konto, M.D., director general y consejero delegado de Ichnos Sciences. "Su trabajo ha dado como resultado el avance de numerosas terapias innovadoras y efectivas para tratar el cáncer y las enfermedades inflamatorias. La perspicacia científica y de desarrollo de Sonia será una excelente adición a nuestra junta a medida que Ichnos acelera el desarrollo de anticuerpos multiespecíficos contra neoplasias hematológicas y tumores sólidos".

La doctora Quaratino ha sido presidenta del Consejo Asesor Científico y Clínico de STipe Therapeutics desde mayo de 2020 y directora no ejecutiva de TargoVax ASA desde marzo de 2021. Anteriormente, ocupó cargos como líder del Programa Clínico Global en Oncología Clínica Traslacional en Novartis , directora médica sénior y asesora de inmunología en Merck Serono, y fue profesora de inmunología en la Universidad de Southampton. La doctora Quaratino recibió su licenciatura en Medicina y Doctorado en Hematología-Oncología de la Universidad de Palermo, y su doctorado en Inmunología del Imperial College London.

"Estoy encantada de unirme a la junta directiva de Ichnos Sciences y espero contribuir al trabajo de la compañía en el avance de su línea de terapias de anticuerpos bi y multiespecíficos para el cáncer. La plataforma BEAT®1 es una gran promesa y estoy emocionado de ayudar el equipo impulsa su estrategia de investigación y desarrollo", dijo el doctor Quaratino.

"La importante experiencia de Sonia como líder académica y de investigación y desarrollo será una gran adición a nuestra ya distinguida junta", dijo Glenn Saldanha, presidente de la junta directiva de Ichnos Sciences. "Además de su experiencia científica y de investigación, su experiencia en fusiones y adquisiciones y el liderazgo de equipos en organizaciones biotecnológicas innovadoras serán invaluables para Ichnos".

Además de sus funciones profesionales y académicas, la doctora Quaratino está inscrita en el Consejo Médico General del Reino Unido, y es miembro de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer. Es autora de 50 publicaciones científicas, ha dictado conferencias en más de 150 conferencias y seminarios internacionales y ha sido revisora de numerosas revistas y publicaciones científicas.

Ichnos, una biotecnología global totalmente integrada con el espíritu de una empresa emergente, está cambiando la forma en que el mundo piensa sobre la innovación en la medicina a través de su investigación y desarrollo de tratamientos transformadores centrados en enfermedades en oncología y enfermedades autoinmunes. La compañía, con sede en Nueva York, N.Y., está avanzando rápidamente en una línea en fase clínica de candidatos novedosos y primeros en su clase diseñados para abordar enfermedades complejas y tratar a los pacientes de manera integral. Con su plataforma de tecnología patentada BEAT®, junto con equipos pioneros en dos ubicaciones en Suiza, Ichnos Sciences tiene la misión de proporcionar terapias curativas innovadoras que extenderán y mejorarán vidas, escribiendo un nuevo capítulo en la atención médica.

