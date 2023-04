Dreame Technology élargit sa gamme avec Hair Glory, un nouveau sèche-cheveux intelligent et compact.

BERLIN, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- Après son succès dans le domaine des aspirateurs robotisés, des aspirateurs eau et poussière et des aspirateurs sans fil, Dreame Technology lance Hair Glory, un nouveau sèche-cheveux révolutionnaire, dans le sud-ouest de l'Europe. Cet appareil vient compléter sa gamme actuelle de produits pour y inclure des produits de soins personnels. Doté d'un débit d'air puissant, d'une technologie avancée d'ionisation négative, d'une structure compacte et d'un contrôle précis de la température, Hair Glory permet de faire du séchage des cheveux une expérience rapide, efficace et agréable.

Hair Glory sera disponible à l'achat sur Amazon en Allemagne et en France à partir du 10 avril, et en Italie et en Espagne à partir du 12 avril.

Séchage en 2 minutes

Retrouvez vos cheveux sous leur meilleur jour avec ce sèche-cheveux élégant et fonctionnel, doté d'un moteur à haute vitesse de 110 000 tr/min, avec une vitesse de flux d'air de 70 m/s et un débit d'air de 55 m³/h, permettant aux utilisateurs de sécher une chevelure mi-longue en environ 2 minutes.

Léger et compact pour plus de commodité

Pesant environ 350 g, Hair Glory apporte un grand confort et minimise la fatigue pour une expérience de séchage fabuleuse. Grâce à son cylindre principal compact de 82 mm, il rentrera facilement dans votre valise pour vos escapades du week-end.

Rempli d'ions négatifs pour une expérience de séchage en douceur

Avec plus de 300 000 000 anions par centimètre cube, Hair Glory aide à fermer les cuticules des cheveux, préserve l'hydratation et ajoute du volume aux cheveux, de sorte que les utilisateurs n'ont plus de problème de cheveux qui s'emmêlent et ne perdent plus un temps infini à les discipliner.

Choisissez la façon dont vous séchez vos cheveux

Avec 4 réglages de température et 2 vitesses de flux d'air, les utilisateurs peuvent maintenant sécher leurs cheveux comme ils le souhaitent. Utilisez l'air froid pour les chaudes journées d'été sur la plage. Ou procédez plus rapidement grâce au souffle chaud. Utilisez le cycle chaud/froid pour boucler ou faire gonfler les cheveux. Ou laissez-le à une température modérée de 57 °C pour un flux d'air chaud constant.

Distribution homogène et constante de la chaleur

Vous craignez un chauffage irrégulier et inégal ? Ne vous inquiétez pas. Hair Glory associe une thermistance NTC à des microprocesseurs avancés pour contrôler la température, 100 fois par seconde — plus de pointes fourchues ni de cheveux abîmés. Il protège également le sèche-cheveux contre la surchauffe, une cause typique de dysfonctionnement dans d'autres modèles.

Informations relatives à l'achat

Pour l'achat sur Amazon, Les clients peuvent obtenir Hair Glory de l'un de ces magasins :

Boutique Dreame Allemagne

Boutique Dreame France

Boutique Dreame Italie

Boutique Dreame Espagne

Autre point de vente :

Si les clients sont basés en Allemagne, ils peuvent également se procurer Hair Glory chez MediaMarkt , Saturn et Otto . Si les clients sont basés en Espagne, ils peuvent également se procurer Hair Glory chez Miro , Maltec , et Ontitec entre la mi-avril et la fin avril.

À propos de Dreame

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://de.dreametech.com/ .

