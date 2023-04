Dreame Technology wzbogaca swoją ofertę o nową inteligentną kompaktową suszarkę do włosów Hair Glory

BERLIN, 10 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Po sukcesach w obszarze robotów sprzątających, odkurzaczy z funkcją pracy na sucho i mokro i odkurzaczy bezprzewodowych, firma Dreame Technology wprowadza na rynek Europy Południowo-Zachodniej nową, rewolucyjną suszarkę do włosów Hair Glory, co oznacza poszerzenie obecnej oferty o produkty do pielęgnacji. Dzięki potężnemu nawiewowi powietrza, zaawansowanej technologii generatora jonów ujemnych, kompaktowej konstrukcji i precyzyjnej kontroli temperatury Hair Glory sprawia, że suszenie włosów stanie się szybkim, skutecznym i przyjemnym doświadczeniem.

Dreame Technology Adds Hair Glory, A Smart, Compact New Hair Dryer, to the Line-up.

Hair Glory będzie można kupić na Amazonie w Niemczech i Francji od 10 kwietnia, a we Włoszech i Hiszpanii od 12 kwietnia.

Suszenie włosów w 2 minuty

Przywróć wspaniały wygląd swoim włosom dzięki tej stylowej i funkcjonalnej suszarce, wyposażonej w szybki silnik o prędkości 110 000 obrotów na minutę i charakteryzującej się prędkością nawiewu na poziomie 70 m/s oraz odpowiednią siłą nawiewu wynoszącą 55 m3/h, co pozwala na wysuszenie włosów średniej długości w zaledwie około 2 minuty.

Lekka i kompaktowa dla wygody

Ważąc zaledwie 350 g, suszarka Hair Glory zapewnia komfort i minimalizuje zmęczenie, przynosząc wspaniałe doświadczenia płynące z suszenia włosów. Kompaktowa dysza główna o wymiarach 82 mm oznacza, że suszarkę można wygodnie spakować na weekendowy wyjazd.

Wyposażona w generator jonów ujemnych dla bezproblemowego suszenia

Generująca ponad 300 000 000 anionów na centymetr sześcienny suszarka Hair Glory pomaga zamknąć łuski włosowe, zatrzymuje wilgoć w środku i dodaje objętości włosom, co pozwala ograniczyć irytujący problem splątanych włosów, których okiełznanie zajmuje mnóstwo czasu.

Wybierz sposób suszenia włosów

Dzięki 4 ustawieniom temperatury i dwóm prędkościom nawiewu możesz teraz suszyć włosy, tak jak chcesz. Przestaw na nawiew chłodnego powietrza w gorące letnie dni spędzane na plaży. Możesz też przyspieszyć suszenie dzięki szybkiemu nawiewowi gorącego powietrza. Stosuj naprzemiennie nawiew gorącego i chłodnego powietrza do kręcenia loków lub dodania włosom puszystości. Kolejną możliwością jest pozostawienie ciągłego nawiewu ciepłego powietrza o temperaturze 57oC.

Równe rozprowadzanie ciepła

Martwi cię zmienny i nierówny nawiew ciepłego powietrza? Bez obaw. Hair Glory łączy w sobie termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC) i zaawansowane mikroprocesory w celu monitorowania temperatury 100 razy na sekundę, co oznacza koniec z rozdwojonymi końcówkami i zniszczonymi włosami. Rozwiązanie to również chroni suszarkę przed przegrzaniem, co jest częstą przyczyną usterek w innych modelach tych urządzeń.

Informacje o możliwości zakupu

Na Amazonie zakupu można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sklepów:

Dreame Niemcy

Dreame Francja

Dreame Włochy

Dreame Hiszpania

Sprzedaż detaliczna:

Klienci i klientki z Niemiec mogą zakupić Hair Glory w sklepach MediaMarkt, Saturn i Otto. Od połowy do końca kwietnia w Hiszpanii Hair Glory będzie można zakupić w Miro, Maltec i Ontitec.

