Dreame Technology Nieuwe haardroger, Hair Glory, verkrijgbaar in Duitsland op MediaMarkt en Otto

BERLIJN, 21 maart 2023 /PRNewswire/ -- Na het succes op het gebied van robotstofzuigers, draadloze stofzuigers en nat- en droogzuigers, heeft Dreame Technology bekendgemaakt dat de Hair Glory, een revolutionair nieuwe haardroger, in Duitsland verkrijgbaar is, waarmee het huidige productaanbod wordt uitgebreid met producten voor persoonlijke verzorging.

Dreame Technology New Hair Dryer, Hair Glory, Available in Germany on MediaMarkt and Otto

Met krachtige luchtstroom, geavanceerde negatieve ionentechnologie, een compacte constructie en nauwkeurige temperatuurregeling, maakt de Hair Glory van het drogen van haar een snelle, efficiënte en pijnloze ervaring. De Hair Glory zal in Duitsland te koop zijn vanaf MediaMarkt en bij Otto vanaf 20 maart, waarna hij later dit jaar ook verkrijgbaar zal zijn op Amazon.

Droogt in 2 minuten

Breng de gloriedagen van het haar terug met deze stijlvolle en functionele haardroger, met een hogesnelheidsmotor van 110.000 TPM, een luchtstroomsnelheid van 70 m/s en een ruim luchtvolume van 55 m³/u, waardoor schouderlang haar in ongeveer 2 minuten gedroogd kan worden.

Gebruiksvriendelijk, compact, lichtgewicht ontwerp

Met een gewicht van slechts ongeveer 350 g biedt de Hair Glory veel comfort en minimaliseert het vermoeidheid voor een glorieuze droogervaring. Dankzij de compacte hoofdcilinder van 82 mm kan hij comfortabel worden opgeborgen voor weekendjes weg.

Vol met negatieve ionen voor een naadloze droogervaring

Vol met meer dan 300.000.000 anionen per cm³, helpt de Hair Glory de haarschubben te sluiten, vocht vast te houden en volume aan het haar toe te voegen, zodat die vervelende klitten voorgoed tot het verleden behoren.

Zelf kiezen hoe je haar droogt

Met 4 temperatuurinstellingen en 2 luchtstroomsnelheden kan het haar nu naar eigen keuze gedroogd worden. Schakel over naar koele lucht voor die hete zomerdagen op het strand. Of droog het haar snel met een hittestoot. Gebruik de warm/koud-cyclus voor krullen of pluizig haar. Of droog het haar op een bescheiden 57°C voor gelijkmatig warme lucht.

Gelijkmatige, consistente warmteverdeling

Bezorgd over inconsistente en ongelijkmatige verwarming? Niet nodig. De Hair Glory combineert een NTC-thermistor met geavanceerde microprocessoren om de temperatuur te meten, maar liefst 100 keer per seconde, waardoor gespleten haarpunten of beschadigd haar tot het verleden behoort. Dit beschermt de Hair Glory ook tegen oververhitting - een typische oorzaak van storingen in andere modellen.

Verkooppunten

Vanaf 20 maart is de Hair Glory te koop bij MediaMarkt en Otto en zal later dit jaar ook verkrijgbaar zijn op Amazon. Ga voor meer informatie over Dreame Technology naar: https://de.dreametech.com/

Over Dreame

Dreame Technology is een in 2017 opgericht, innovatief bedrijf voor consumentenproducten dat zich op slimme huishoudapparaten richt met de visie om het leven door middel van technologie gemakkelijker te maken. Volg ons op Facebook , Instagram en Twitter . Ga voor meer informatie naar: https://de.dreametech.com/ .

