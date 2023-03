Hair Glory, le nouveau sèche-cheveux de Dreame Technology, disponible en Allemagne sur MediaMarkt et Otto

BERLIN, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Après le succès des aspirateurs robotisés, des aspirateurs sans fil et des aspirateurs eau et poussière, Dreame Technology a annoncé que Hair Glory, un nouveau sèche-cheveux révolutionnaire, est disponible à l'achat en Allemagne — élargissant la gamme de produits actuelle pour y inclure des produits d'hygiène personnelle.

Avec un flux d'air puissant, une technologie ionique de pointe, une structure compacte et un contrôle précis de la température, Hair Glory fait du séchage des cheveux une expérience rapide, efficace et indolore. Hair Glory sera disponible à l'achat en Allemagne sur MediaMarkt et Otto à partir du 20 mars, et il sera également disponible sur Amazon plus tard cette année.

Séchage en 2 minutes

Retrouvez vos cheveux sous leur meilleur jour avec ce sèche-cheveux élégant et fonctionnel, doté d'un moteur à haute vitesse de 110 000 tr/min, avec une vitesse de flux d'air de 70 m/s et un débit d'air de 55 m3/h, permettant aux utilisateurs de sécher une chevelure mi-longue en environ 2 minutes.

Léger et compact pour plus de commodité

Pesant environ 350 g, Hair Glory apporte un grand confort et minimise la fatigue pour une expérience de séchage fabuleuse. Grâce à son cylindre principal compact de 82 mm, il rentrera facilement dans votre valise pour vos escapades du week-end.

Rempli d'ions négatifs pour une expérience de séchage en douceur

Avec plus de 300 000 000 d'anions par centimètre cube, Hair Glory aide à fermer les cuticules des cheveux, préserve l'hydratation et ajoute du volume aux cheveux, de sorte que les utilisateurs n'ont plus de problème de cheveux qui s'emmêlent et ne perdent plus un temps infini à les discipliner.

Choisir le mode de séchage de vos cheveux

Avec 4 réglages de température et 2 vitesses de flux d'air, les utilisateurs peuvent maintenant sécher leurs cheveux comme ils le souhaitent. Passez au séchage à air froid pour les chaudes journées d'été sur la plage. Ou procédez plus rapidement avec un souffle chaud. Utilisez le cycle chaud/froid pour boucler ou faire gonfler les cheveux. Ou laissez-le à une température modérée de 57 °C pour un flux d'air chaud constant.

Distribution régulière et constante de la chaleur

Vous craignez un chauffage irrégulier et inégal ? Ne le craignez plus. Hair Glory combine une thermistance CTN avec des microprocesseurs de pointe pour maintenir la température, en la vérifiant 100 fois par seconde — plus de pointes fourchues ni de cheveux abîmés. Il protège également le sèche-cheveux contre la surchauffe, une cause typique de dysfonctionnement dans d'autres modèles.

Où l'acheter

Obtenez Hair Glory sur MediaMarkt et Otto à partir du 20 mars, et il sera également disponible sur Amazon plus tard cette année. Pour en savoir plus sur Dreame Technology, veuillez consulter le site https://de.dreametech.com/

À propos de Dreame

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://de.dreametech.com/ .

