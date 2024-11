Dress for Success® Worldwide va más allá del atuendo profesional con el lanzamiento del nuevo podcast "More Than the Dress"

"More Than the Dress" refuerza la misión y da un nuevo poder para ayudar a las mujeres a recorrer mejor su camino hacia la independencia económica.

NEW YORK, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success Worldwide anunció hoy el lanzamiento de su podcast oficial, "More Than the Dress" (Más que el vestido), conducido por la directora ejecutiva Michele C. Meyer-Shipp. El nuevo podcast, centrado en el liderazgo, el empoderamiento y las historias de viajes personales y profesionales extraordinarios, presenta conversaciones dinámicas con ejecutivos de empresas, líderes de opinión, personas influyentes y celebridades de una amplia gama de sectores y procedencias.

Durante los últimos 26 años, Dress for Success ha sido la principal organización mundial sin fines de lucro que ayuda a mujeres desempleadas y subempleadas a lograr la independencia económica. Aunque muchos la conocen por proporcionar a las mujeres atuendos profesionales, Dress for Success tiene una rica historia de iniciativas de orientación profesional y preparación para el empleo, así como grupos de contacto y programas de enriquecimiento con un objetivo en mente: ayudar a las mujeres a adquirir las habilidades y herramientas necesarias para tener éxito en el trabajo y en la vida.

"Al igual que Dress for Success es multidimensional en su misión e iniciativas globales, pretendemos ir más allá de la superficie con nuestro podcast 'More Than the Dress', en el que profundizaremos en temas como: estrategias para el crecimiento profesional, el bienestar y la superación de los retos de la vida laboral; la superación del síndrome del impostor; y la traducción de la experiencia y el talento en una marca profesional", afirmó Michele C. Meyer-Shipp. "Nos emociona adoptar esta nueva plataforma que nos ayudará a llegar, apoyar e impactar mejor las vidas de las mujeres que se están haciendo camino en sus carreras profesionales".

Disponible en todas las plataformas de podcast, "More Than the Dress" ayudará a ampliar el alcance de la organización sin fines de lucro a un público más joven, así como a atraer y conseguir la participación de patrocinadores actuales y nuevos que deseen apoyar los episodios de podcast en curso a través de la publicidad.

Dress for Success es el principal recurso mundial de empleo sin fines de lucro para mujeres desempleadas y subempleadas. Dress for Success ayuda a las mujeres a triunfar en el trabajo y en la vida, con orientación profesional y preparación para el empleo, mejora y aprendizaje de habilidades, creación de redes y comunidades, o estilismo y vestuario profesional. Dress for Success fomenta la confianza y la determinación desde dentro. Durante más de 26 años, la organización ha atendido a más de 1.3 millones de mujeres a través de 135 filiales en más de 20 países.

